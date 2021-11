Культовая АВВА выпустила новый альбом впервые за 40 лет: эти песни уже стали сенсацией!

Где можно послушать новые песни

Треки доступны для прослушивания почти на всех сервисах: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer и iTunes Store.

Интересно, что музыканты решили не изобретать велосипед, и сделали звучание очень похожим на свои хиты 80-х. Музыканты говорят, что "хотели воссоздать дух старой доброй АВВА".

Кроме того АВВА уже анонсировала огромный концерт, который состоится в Лондоне в мае 2022-го года.

Стиль группы несколько осовременнили

Для презентации нового альбома были созданы специальные костюмы, в которых участники коллектива Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад выглядят очень ярко и "диджитально".

Вот в таком облике участники коллектива пригласиди поклонников с ними в "вояж".

Фото: facebook.com/ABBAVoyage

ABBA и ее путь, длиной почти в 50 лет

Шведская поп-группа существовавала в 1972-1982 годах. Спустя десятилетия после разрыва они воссоединились в 2018-м году.

Коллектив признан одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.

А еще ABBA один из немногих музыкальных проектов, который взлетел после Евровидения, победу в котором они одержали в 1974 году с песней Waterloo в английском городе Брайтон.

Конец знаменитого квартета был провозглашен в 1982 году, через год после выхода в ноябре 1981-го их предыдущего альбома "Visitors".Это было полной неожиданностью, ведь кроме музыкального сотрудничества музыкантов связывали и личные отношения. Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус были парой с 1969 года, поженились они с 1971-го. Анни Фрид Лингстад и Бенни Андерсон были помолвлены в 1970 году, заключив брак лишь в 1978-м.

Фото: Участники группы сейчас и тогда (facebook.com/ABBAVoyage, Getty Images)

В январе 1979 года Ульвеус и Фельтског объявили о разводе. А в январе 1981-го официально развелись Бенни и Анни Фрид. И хотя артисты заверяли прессу, что это никак не повлияет на их творчество, чуда не произошло.

11 декабря 1982 года квартет в последний раз выступил вместе.

Но интерес к их музыке - бессмертен. Так, вышедший в 1992 год сборник хитов Abba Gold побил все рекорды пребывания в альбомных чартах. А в 1999-м творчество группы вновь возродилось в мюзикле "Mamma Mia!", который был экранизирован в 2008-м, а затем переснят в 2018-м.

Несмотря на попытки менеджеров уговорить ABBA воссоединиться, музыканты были категорически против. Но все изменилось, когда в 2018-м артисты объявили о завершении работы над двумя новыми песнями: "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down" - они и стали двумя первыми синглами из нового альбома Voyage.

5 ноября был выпущен полный сборник, в который вошли:

I Still Have Faith in You

When You Danced with Me

Little Things

Don’t Shut Me Down

Just a Notion

I Can Be That Woman

Keep an Eye on Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode to Freedom

Предлагаем послушать некоторые из них, а также вспомнить старое звучание группы.

А вот такими ABBA помнят едва ли не все жители планеты:

Сегодня Агнете Фельтског - 71 год, Бьорну Ульвеусу - 76, Бенни Андерссону - 74, Анни-Фрид Лингстад - 75. Но они своим примером показывают нам, что музыка - вечна!