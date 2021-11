Культова АВВА випустила новий альбом вперше за 40 років: ці пісні вже стали сенсацією!

Де можна послухати нові пісні

Треки доступні для прослуховування майже на всіх сервісах: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer і iTunes Store.

Цікаво, що музиканти вирішили не винаходити велосипед, і зробили звучання дуже схожим на свої хіти 80-х. Музиканти кажуть, що "хотіли відтворити дух старої доброї АВВА".

Крім того АВВА вже анонсувала величезний концерт, який відбудеться в Лондоні в травні 2022-го року.

Стиль групи дещо осучаснили

Для презентації нового альбому були створені спеціальні костюми, в яких учасники колективу Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад виглядають дуже яскраво і "діджитально".

Ось в такому вигляді учасники колективу запросили шанувальників з ними у "вояж".

Фото: facebook.com/ABBAVoyage

ABBA і її шлях, довжиною майже в 50 років

Шведська поп-група існувала в 1972-1982 роках. Через десятиліття після розриву вони возз'єдналися в 2018-му році.

Колектив визнаний одним з найбільш успішних колективів за всю історію популярної музики і найуспішнішим з числа створених в Скандинавії. Записи групи по всьому світу були продані тиражем понад 350 мільйонів примірників.

А ще ABBA один з небагатьох музичних проектів, який злетів після Євробачення, перемогу в якому вони здобули в 1974 році з піснею Waterloo в англійському місті Брайтон.

Кінець знаменитого квартету був проголошений в 1982 році, через рік після виходу в листопаді 1981-го їх попереднього альбому "Visitors". Це було повною несподіванкою, адже крім музичної співпраці музикантів пов'язували і особисті стосунки. Агнета Фельтског і Бьорн Ульвеус були парою з 1969 року, одружилися вони з 1971-го. Анні Фрід Лінгстад і Бенні Андерсон були заручені в 1970 році, уклавши шлюб лише в 1978-му.

Фото: учасники групи зараз і тоді (facebook.com/ABBAVoyage, Getty Images)

У січні 1979 року Ульвеус і Фельтског оголосили про розлучення. А в січні 1981-го офіційно розлучилися Бенні і Анні Фрід. І хоча артисти запевняли пресу, що це ніяк не вплине на їх творчість, дива не сталося.

11 грудня 1982 квартет востаннє виступив разом.

Але інтерес до їхньої музики - безсмертний. Так, збірник хітів Abba Gold, що вийшов в 1992 році, побив всі рекорди перебування в альбомних чартах. А в 1999-му творчість групи знову відродилося в мюзиклі "Mamma Mia!", який був екранізований в 2008-му, а потім перезнятий в 2018-му.

Незважаючи на спроби менеджерів умовити ABBA возз'єднатися, музиканти були категорично проти. Але все змінилося, коли в 2018-му артисти оголосили про завершення роботи над двома новими піснями: "I Still Have Faith in You" і "Don't Shut Me Down" - вони і стали двома першими синглами з нового альбому Voyage.

5 листопада був випущений повний збірник, до якого увійшли:

I Still Have Faith in You

When You Danced with Me

Little Things

Don’t Shut Me Down

Just a Notion

I Can Be That Woman

Keep an Eye on Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode to Freedom

Пропонуємо послухати деякі з них, а також згадати старе звучання групи.

А ось такими ABBA пам'ятають чи не всі жителі планети:

Сьогодні Агнеті Фельтског - 71 рік, Бьорну Ульвеусу - 76, Бенні Андерссону - 74, Анні-Фрід Лінгстад - 75. Але вони своїм прикладом показують нам, що музика - вічна!