"Кулинарная гадость": никогда не варите так яйца, если не хотите испортить завтрак

Яйца - это незаменимый и универсальный продукт. Очень многие любят употреблять их на завтрак. Но есть способ варки, который может испортить вам первый прием пищи.
Об этом рассказала фуд-блогер и кулинарный журналист Клер Лоуер в своей авторской колонке на сайте LifeHacker.
Способ готовки яиц "5-5-5", который сейчас популяризируют кулинарные блогеры из разных стран мира, совсем не подчеркивает потрясающие качества желтка и вообще, вопреки рецептам в кулинарных блогах, такие яйца есть невозможно.
В статье это называют "кулинарной гадостью".
В чем же заключается этот ненадежный способ?
Вы отвариваете яйца 5 минут после кипения, затем еще оставляете их в мультиварке на такое же время, а потом охлаждаете их 5 минут в холодной воде.
"После этого есть желтки без майонеза практически невозможно - они ужасно сухие", - пишет фуд-блогер.
Если вы будете пользоваться мультиваркой - у вас никогда не получатся нежные и оранжевые желтки при разрезе яйца.
"Поэтому никогда не используйте такой метод варки яиц, если не хотите испортить себе завтрак", - предупреждает Лоуер.
Фото: желток яйца, сваренного по принципу "5-5-5" (lifehacker.com)
Фото: а вот так, по словам блогера, должен выглядеть идеальный желток (lifehacker.com)
К слову, регулярное потребление яиц может помочь предотвратить образование тромбов, появление инсультов и инфарктов.
Один яичный желток содержит около 300 микрограммов холина, это питательное вещество помогает регулировать деятельность мозга, нервной и сердечно-сосудистой системы. Содержит он также витамины А, Е и витамины группы В.
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