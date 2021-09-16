"Кулінарна гидота": ніколи не варіть так яйця, якщо не хочете зіпсувати сніданок

Як краще не варити яйця

Спосіб готування яєць "5-5-5", який зараз популяризують кулінарні блогери з різних країн світу, зовсім не підкреслює приголомшливі якості жовтка і взагалі, всупереч рецептам в кулінарних блогах, такі яйця "їсти неможливо".

У статті це називають "кулінарною гидотою".

У чому ж полягає цей ненадійний спосіб?

Ви відварюєте яйця 5 хвилин після кипіння, потім ще залишаєте їх в мультиварці на 5 хвилин, а потім охолоджуєте 5 хвилин в холодній воді.

"Після цього їсти жовтки без майонезу практично неможливо - вони жахливо сухі ", - пише фуд-блогер.

Якщо ви будете користуватися мультиваркою - у вас ніколи не вийдуть ніжні і помаранчеві жовтки при розрізі яйця.

"Тому ніколи не використовуйте такий метод варіння яєць, якщо не хочете зіпсувати собі сніданок", - застерігає Лоуер.

Фото: жовток яйця, звареного за принципом "5-5-5" (lifehacker.com)

Фото: а ось так, за словами блогера, повинен виглядати ідеальний жовток (lifehacker.com)

Користь курячих яєць

Регулярне споживання яєць може допомогти запобігти утворенню тромбів, поява інсультів та інфарктів.

Один яєчний жовток містить близько 300 мікрограмів холіну, це поживна речовина допомагає регулювати діяльність мозку, нервової та серцево-судинної системи. Він містить також вітаміни А, Е і вітаміни групи В.