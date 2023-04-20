Кулінарка поділилася рецептом десерту за 20 хвилин: коштує всього лиш 32 гривні! (відео)

Інгредієнти

Для приготування рулетиків вам потрібно:

200 мл води

2 пачки желе ваших улюблених кольорів

Приготування

Для початку потрібно розтопити желе. Зробити це можна двома способами.

Додайте гарячу воду та розмішайте до однорідності. Краще брати в пропорції 1 пачка желе на 100 мл води. Або додайте холодну воду, почекайте 15 хвилин і тоді підігрійте суміш на вогні до розтоплення желатину і цукру.

Наступним кроком одне желе охолодіть до кімнатної температури, інше також охолодіть та збивайте приблизно 5 хвилин міксером до пишної піни

Тепер об'єднайте рідке та збите желе, вилийте обидві маси у форму. Ємінсть потрібно заздалегідь застелити пергаментом і змазати невеликою кількістю олії. Покладіть готовий десерт у холодильник на годину для стабілізації.

А тепер виймайте, скручуйте в рулет і нарізайте на невеликі шматочки. Від такого десерту в захваті будуть не лише діти, а й дорослі. Смачного!