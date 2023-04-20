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Кулінарка поділилася рецептом десерту за 20 хвилин: коштує всього лиш 32 гривні! (відео)

Що приготувати з желе (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Звичайне желе найчастіше просто заливають водою з желатином і залишають застигати, рідше - господині люблять робити торт з желе та сметаною. Проте навіть з такого простого інгредієнта як желе можна приготувати дещо набагато цікавіше.

Рецептом оригінальних желейних рулетиків поділилася блогерка Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування рулетиків вам потрібно:

  • 200 мл води
  • 2 пачки желе ваших улюблених кольорів

Приготування

Для початку потрібно розтопити желе. Зробити це можна двома способами.

Додайте гарячу воду та розмішайте до однорідності. Краще брати в пропорції 1 пачка желе на 100 мл води. Або додайте холодну воду, почекайте 15 хвилин і тоді підігрійте суміш на вогні до розтоплення желатину і цукру.

Наступним кроком одне желе охолодіть до кімнатної температури, інше також охолодіть та збивайте приблизно 5 хвилин міксером до пишної піни

Тепер об'єднайте рідке та збите желе, вилийте обидві маси у форму. Ємінсть потрібно заздалегідь застелити пергаментом і змазати невеликою кількістю олії. Покладіть готовий десерт у холодильник на годину для стабілізації.

А тепер виймайте, скручуйте в рулет і нарізайте на невеликі шматочки. Від такого десерту в захваті будуть не лише діти, а й дорослі. Смачного!

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