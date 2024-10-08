Кулінар поділився "антивіковим" сніданком, який допоможе виглядати на 10 років молодше

Сповільнити старіння можна за допомогою правильного харчування. Кулінар поділився антивіковим сніданком, який може допомогти виглядати на 10 років молодше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Що їсти на сніданок

У сучасному світі набувають популярності такі методи, як ботокс та косметична хірургія. Хоча ці методи дійсно можуть візуально уповільнити процес старіння, але доведеться віддати за них великі кошти.

Кулінар Філ Б’янкі назвав п’ять продуктів і напоїв, які запобігають старінню організму та можуть допомогти виглядати на 10 років молодше.

Оливкова олія

Оливкова олія відома своїми перевагами для здоров’я, такими як зниження рівня поганого холестерину, ризику інсульту та високого кров’яного тиску.

Саме мононенасичені жири в оливковій олії допомагають уповільнити старіння шкіри завдяки їх потужній протизапальній дії.

Зелений чай

Зелений чай - це напій, який має багато переваг для запобігання старінню, і є одним із найпопулярніших напоїв для тих, хто хоче зберегти молодість. Він багатий вітаміном B2, який допомагає підтягнути зовнішній вигляд шкіри.

Крім вітаміну B2, він також містить велику кількість антиоксидантів, які можуть допомогти запобігти тонким лініям і зморшкам.

Чорний шоколад

Темний шоколад знижує артеріальний тиск і рівень холестерину, але він також допомагає зменшити запалення, покращує приплив крові до шкіри та допомагає довше утримувати вологу.

Флаваноли з темного шоколаду також можуть допомогти захистити шкіру від сонячних променів, зменшуючи ризик появи зморшок під дією сонця

Гранат

Вони сповнені великої кількості корисних поживних речовин і мають цілий ряд переваг для здоров’я тіла та шкіри. Антиоксиданти у фруктах допомагають захистити колаген шкіри, що робить його одним із найкращих фруктів для боротьби зі старінням.

Кавун

Кавун не тільки надзвичайно зволожує шкіру, але й містить багато вітамінів, у тому числі вітаміни A, B і C. Поєднання цих речовин допомагає освітлити шкіру, зробити її молодою та м’якою на зовнішній вигляд.

Рецепт "антивікового" сніданку

Кулінар рекомендує на сніданок приготувати смачний смузі. Інгредієнти включають 150 г заморожених ягід, 50 г кавуна, 1 стиглий банан, 75 мл вівсяного молока та 1 чайну ложку кленового сиропу.