Кулинар поделился "антивозрастным" завтраком, который поможет выглядеть на 10 лет моложе

Замедлить старение можно с помощью правильного питания. Кулинар поделился антивозрастным завтраком, который может помочь выглядеть на 10 лет моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Что есть на завтрак

В современном мире приобретают популярности такие методы, как ботокс и косметическая хирургия. Хотя эти методы действительно могут зрительно замедлить процесс старения, но придется отдать за них большие деньги.

Кулинар Фил Бьянки назвал пять продуктов и напитков, которые предотвращают старение организма и могут помочь выглядеть на 10 лет моложе.

Оливковое масло

Оливковое масло известно своими преимуществами для здоровья, такими как снижение уровня плохого холестерина, риска инсульта и высокого кровяного давления.

Именно мононенасыщенные жиры в оливковом масле помогают замедлить старение кожи благодаря их мощному противовоспалительному действию.

Зеленый чай

Зеленый чай - это напиток, который имеет много преимуществ для предотвращения старения и является одним из самых популярных напитков для тех, кто хочет сохранить молодость. Он богат витамином B2, который помогает подтянуть внешний вид кожи.

Кроме витамина B2, он также содержит большое количество антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить тонкие линии и морщины.

Черный шоколад

Темный шоколад снижает артериальное давление и уровень холестерина, но он также помогает уменьшить воспаление, улучшает приток крови к коже и помогает дольше удерживать влагу.

Флаванолы из темного шоколада также могут помочь защитить кожу от солнечных лучей, уменьшая риск появления морщин под действием солнца.

Гранат

Они наполнены большим количеством полезных питательных веществ и имеют целый ряд преимуществ для здоровья тела и кожи. Антиоксиданты во фруктах помогают защитить коллаген кожи, что делает его одним из лучших фруктов для борьбы со старением.

Арбуз

Арбуз не только чрезвычайно увлажняет кожу, но содержит много витаминов, в том числе витамины A, B и C. Сочетание этих веществ помогает осветлить кожу, сделать ее молодой и мягкой на внешний вид.

Рецепт "антивозрастного" завтрака

Кулинар рекомендует на завтрак приготовить смузи. Ингредиенты включают 150 г замороженных ягод, 50 г арбуза, 1 спелый банан, 75 мл овсяного молока и 1 чайную ложку кленового сиропа.