Кулеба сказав, з чого починаються всі телефонні розмови Зеленського

З чого починаються всі телефонні розмови Зеленського

Так, зі слів міністра закордонних справ, "кожна телефонна розмова президента України починається з пункту номер 1 - снаряди".

"У кожній телефонній розмові президента є запит на бронетехніку, танки… У Давосі всі мої зустрічі починалися з теми снарядів. Це особливий пріоритет", - розповів він.

Він також пояснив, чому немає необхідної кількості снарядів.

"На жаль, наші партнери вчасно не запустили нові виробничі потужності, вони давали снаряди з і складів, купували в третіх країнах - передавали нам. Але ця річка перетворилася на струмок і його треба доповнити новим виробництвом", - сказав Дмитро.

"Хоча ми говорили про це ще на початку 2023 року. Тепер партнери всі визнають, що це була помилка, і роблять все, щоб у солдатів були снаряди на фронті", - додав політик.

Міністр наголосив, що жодна інша країна у світі не мобілізувала таку велику кількість зброї.

"В жодній історії війни 20 століття країна, яка просила зброю у партнерів, не отримала її вчасно, так влаштований світ. Питання, чи отримаєш зрештою те, що потрібно. Час є першорядним для наших людей", - говорить Кулеба.

Але для тих, хто ухвалює рішення, є свої процедури.

"Коли Велика Британія на початку Другої світової війни звернулася до США за підтримкою, вона спочатку її не отримала. Жодна інша країна у світі не мобілізувала таку велику кількість зброї за такий короткий проміжок часу для ведення оборонної війни, Україна - це номер 1 у світовій історії", - підсумував Дмитро Іванович.