Кухонные хитрости, которые помогут сэкономить время и деньги: попробуйте и не пожалеете

Свежесть зелени в холодильнике. Дно ящика для зелени в холодильнике застелите бумажными полотенцами – они впитают лишнюю влагу и уберегут от быстрой порчи продуктов.

Пузырьки в газировке и шампанском. Не спешите выливать шампанское, если выветрились пузырьки. Опустите в бутылку 2-3 изюминки и оставьте на пару часов. Натуральный сахар сотворит чудо.

Лимонный сок. Не нужно резать целый лимон ради нескольких капель, так как он быстро высохнет. Проткните лимон зубочисткой и выдавите столько, сколько вам нужно.

Свежий сыр. Чтобы кусок твердого сыра в холодильнике не подсыхал, смажьте маслом те стороны, которые не покрыты воском.

Рассыпчатая соль. Чтобы соль не становилась твердой, киньте в солонку немножко риса – он будет впитывать конденсат и позволит соли не слипаться в комок.

Молочные продукты. Чтобы творог или сметана прожили дольше, переверните емкость с ними вверх ногами. Так в емкости будет вакуум, который будет тормозить рост бактерий.

Засахаренный мед. Не выбрасывайте засахаренный мед или тот, который сильно загустел. Поставьте мед на 30 секунд в микроволновку на среднюю мощность, и он снова станет прозрачным.

Пятна на посуде из нержавеющей стали. Справиться с любыми пятнами на нержавейке поможет обычный спирт или водка. Протрите посуду ватными тампонами со спиртом, а потом хорошо вымойте.

Вторая жизнь макаронов. Остатки отварных макаронов можно быстро привести в порядок после холодильника – перед подачей киньте их на полминуты в кипящую воду.

Яйца. Продлить жизнь яиц поможет растительное масло – смажьте их перед тем, как разложить на полке.

Спасаем авокадо. Сохранить половинку авокадо в холодильнике вам поможет лимонный сок или луковица. Сбрызните отрезанную часть соком и храните с луковицей.

Картофель без ростков. Чтобы картофель не начал прорастать, положите в пакет или ящик с овощами обычное яблоко.

Бананы. Чтобы бананы долго не темнели и оставались свежими – черенки оберните фольгой или пищевой пленкой.

Спасаем чипсы и крекеры. Чтобы вернуть им текстуру и хруст – поместите в микроволновку на 1-2 минуты.