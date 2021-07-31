Кухонные хитрости, которые помогут сэкономить время и деньги: попробуйте и не пожалеете

Кухонные хитрости и маленькие полезные лайфхаки могут сэкономить время и деньги. Некоторые из них известны опытным хозяйкам и хозяевам, а некоторые – знают только гуру кухни.
Какие хитрости на кухне помогут вам сэкономить время и деньги – читайте в нашем материале ниже.
Свежесть зелени в холодильнике. Дно ящика для зелени в холодильнике застелите бумажными полотенцами – они впитают лишнюю влагу и уберегут от быстрой порчи продуктов.
Пузырьки в газировке и шампанском. Не спешите выливать шампанское, если выветрились пузырьки. Опустите в бутылку 2-3 изюминки и оставьте на пару часов. Натуральный сахар сотворит чудо.
Лимонный сок. Не нужно резать целый лимон ради нескольких капель, так как он быстро высохнет. Проткните лимон зубочисткой и выдавите столько, сколько вам нужно.
Свежий сыр. Чтобы кусок твердого сыра в холодильнике не подсыхал, смажьте маслом те стороны, которые не покрыты воском.
Рассыпчатая соль. Чтобы соль не становилась твердой, киньте в солонку немножко риса – он будет впитывать конденсат и позволит соли не слипаться в комок.
Молочные продукты. Чтобы творог или сметана прожили дольше, переверните емкость с ними вверх ногами. Так в емкости будет вакуум, который будет тормозить рост бактерий.
Засахаренный мед. Не выбрасывайте засахаренный мед или тот, который сильно загустел. Поставьте мед на 30 секунд в микроволновку на среднюю мощность, и он снова станет прозрачным.
Пятна на посуде из нержавеющей стали. Справиться с любыми пятнами на нержавейке поможет обычный спирт или водка. Протрите посуду ватными тампонами со спиртом, а потом хорошо вымойте.
Вторая жизнь макаронов. Остатки отварных макаронов можно быстро привести в порядок после холодильника – перед подачей киньте их на полминуты в кипящую воду.
Яйца. Продлить жизнь яиц поможет растительное масло – смажьте их перед тем, как разложить на полке.
Спасаем авокадо. Сохранить половинку авокадо в холодильнике вам поможет лимонный сок или луковица. Сбрызните отрезанную часть соком и храните с луковицей.
Картофель без ростков. Чтобы картофель не начал прорастать, положите в пакет или ящик с овощами обычное яблоко.
Бананы. Чтобы бананы долго не темнели и оставались свежими – черенки оберните фольгой или пищевой пленкой.
Спасаем чипсы и крекеры. Чтобы вернуть им текстуру и хруст – поместите в микроволновку на 1-2 минуты.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие кухонные привычки наших родителей не стоит использовать.
А также мы писали о том, какие кухонные секреты помогут новичкам и лентяям готовить быстро и вкусно.