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Кухня, кабинет и даже душ: сколько стоит проехаться в VIP-вагоне от Укрзализныци

Автор: Людмила Жукова

Стоимость поездки в люксовом вагоне равна цене 11 взрослых билетов в вагон СВ

"Укрзализныця" кроме обычных плацкартных и купейных билетов предлагает также сервис для состоятельных клиентов, а именно целый вагон-отель на колесах. В нем есть все, что душа пожелает: кухня, кабинет, огромная кровать, ванная комната.

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Как сообщается на сайте "Укрзализныци", количество спальных мест колеблется от 5 до 11. Это зависит от вагона. В таких специальных вагонах есть отдельные купе для персонала и охраны.

Заказывать услугу перевозки в вагоне-салоне следует заблаговременно, но не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда, и нужно подать письменную заявку. В заявке необходимо указать следующие сведения, когда дата отправления поезда, станция отправления и станция назначения, проезд в направлении туда и обратно или только туда.

Во сколько же обойдется поездка в таких шикарных условиях? Цена равна стоимости проезда 11 взрослых в люкс-вагонах. Например, 20 ноября вы планируете поехать из Киева в Харьков. Для этого вам подходит поезд 064К Киев Пассажирский - Харьков. Стоимость одного билета для взрослого в люкс-вагоне равна 1257 гривен 69 копеек. Значит поездка в вагон-салоне будет стоить 13 827 гривен.

Как выглядит люксовый вагон Укрзализныци (фото:uz.gov.ua)

Как мы писали ранее, Укрзализныця сделала важное заявление о продаже билетов в "красной" зоне.

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