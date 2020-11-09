Укрзализныця сделала важное заявление о продаже билетов в "красной" зоне

Укрзализныця начала продавать билеты в "красной" зоне (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця сделала заявление о продаже билетов в некоторых городах

Укрзализныця заявила про возобновление продажи билетов в городах "красной" зоны карантина. У железнодорожного перевозчика назвали список городов, на станциях которых теперь снова можно купить билеты с 9 ноября.

Так, согласно сообщению пресс-службы Укрзализныци, с 00:01 9 ноября открылась продажа билетов из железнодорожных станций:

Береговое,

Волосянка-Закарпатская,

Великий Березный,

Кострино,

Перечин,

Ставное,

Ужгород,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетовка

На этих железнодорожных станциях можно будет приобрести билеты на такие поезда:

№ 3/4 Запорожье - Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь - Киев;

№ 17/18 Харьков - Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов - Киев;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 107/108 Одесса - Ужгород;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 145/146 Киев - Измаил;

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

А вот на станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон продажу билетов наоборот закрыли с 9 ноября.

Отметим, что в Украине более не осталось "желтой" и "зеленой" зон карантина. Теперь страна поделена лишь на "красную" и "оранжевую" части.

Ранее мы писали, что студент, бросивший яйцо в Януковича, стал большой "шишкой" в Укрзализныце.

Также сообщалось, что Укрзализныця попала в грандиозный скандал из-за состояния вагонов.