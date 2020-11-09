Укрзализныця сделала важное заявление о продаже билетов в "красной" зоне

Укрзализныця сделала заявление о продаже билетов в некоторых городах
Укрзализныця заявила про возобновление продажи билетов в городах "красной" зоны карантина. У железнодорожного перевозчика назвали список городов, на станциях которых теперь снова можно купить билеты с 9 ноября.
Так, согласно сообщению пресс-службы Укрзализныци, с 00:01 9 ноября открылась продажа билетов из железнодорожных станций:
На этих железнодорожных станциях можно будет приобрести билеты на такие поезда:
А вот на станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон продажу билетов наоборот закрыли с 9 ноября.
Отметим, что в Украине более не осталось "желтой" и "зеленой" зон карантина. Теперь страна поделена лишь на "красную" и "оранжевую" части.
Ранее мы писали, что студент, бросивший яйцо в Януковича, стал большой "шишкой" в Укрзализныце.
Также сообщалось, что Укрзализныця попала в грандиозный скандал из-за состояния вагонов.