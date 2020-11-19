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Кухня, кабінет і навіть душ: скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від Укрзалізниці

Автор: Людмила Жукова

Вартість поїздки в люксовому вагоні дорівнює ціні 11 дорослих квитків у вагон СВ

"Укрзалізниця" крім звичайних плацкартних і купейних квитків пропонує також сервіс для заможних клієнтів, а саме цілий вагон-готель на колесах. У ньому є все, що душа забажає: кухня, кабінет, величезне ліжко, ванна кімната.

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Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці", кількість спальних місць коливається від 5 до 11. Це залежить від вагона. У таких спеціальних вагонах є окремі купе для персоналу і охорони.

Замовляти послугу перевезення у вагоні-салоні слід завчасно, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до відправлення поїзда, і потрібно подати письмову заявку. У заявці необхідно вказати такі відомості, коли дата відправлення поїзда, станція відправлення і станція призначення, проїзд в напрямку туди і назад або тільки туди.

У скільки ж обійдеться поїздка у таких шикарних умовах? Ціна дорівнює вартості проїзду 11 дорослих в люкс-вагонах. Наприклад, 20 листопада ви плануєте поїхати з Києва в Харків. Для цього вам підходить поїзд 064К Київ - Пасажирський- Харків. Вартість одного квитка для дорослого в люкс-вагоні дорівнює 1257 гривень 69 копійок. Значить поїздка в вагон-салоні буде коштувати 13 827 гривень.

Як виглядає люксовий вагон Укрзалізниці (фото:uz.gov.ua)

Як ми писали раніше, Укрзалізниця зробила важливу заяву про продаж квитків в "червоній" зоні.

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