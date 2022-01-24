UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулинар дал рецепт лучших булок для бургеров

Автор: Людмила Жукова

Булка для бургера – как тесто для пиццы, очень важна. Это основа основ, и она будет определять ваши впечатления от блюда. Самое главное, чтобы булка была мягкой, но в то же время могла удержать сок котлеты и не развалиться от размокания.

Хотя сейчас они продаются в магазинах, можно самому испечь идеальную булку дома, по рецепту кулинарного гуру Нового канала, эксперта реалити "На ножах" Алекса Якутова.

Ингредиенты

• Яйца – 290 г
• Молоко – 160 г
• Дрожжи – 45 г
• Сахар – 90 г
• Соль – 18 г
• Сливочное масло – 200 г
• Мука высшего сорта – 340 г
• Мука манитоба (традиционная итальянская мука максимально высокого качества) – 340 г

Приготовление:

На протяжении пяти минут смешиваем яйца, молоко, дрожжи, сахар и смесь муки.
Добавляем сливочное масло и соль. Замешиваем 25-30 минут до стабилизации глютена. Даем настояться 20 минут при комнатной температуре. Потом обминаем тесто. Снова даем настояться 20 минут при комнатной температуре и опять обминаем. Отправляем тесто в морозилку на 30 минут.

Пока тесто холодное, формируем булочки примерно по 100 г. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сформированные булочки придавливаем сверху лопаткой и даем отстояться 1,5 часа. Перед выпеканием смазываем булочки смесью желтка с молоком. Выпекаем при 180 градусах 11-13 минут. Приятного аппетита!

Алекс Якутов дал рецепт булки для бургера (пресс-служба Новый канал)

Читайте также, кулинар дал простой рецепт домашнего бургера.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт