Кухар дав рецепт кращих булок для бургерів

Інгредієнти

* Яйця-290 г

* Молоко-160 г

* Дріжджі-45 г

* Цукор-90 г

* Сіль-18 г

* Вершкове масло-200 г

* Борошно вищого сорту-340 г

* Борошно манітоба (традиційне італійське борошно максимально високої якості) - 340 г

Приготування:

Протягом п'яти хвилин змішуємо яйця, молоко, дріжджі, цукор і суміш борошна.

Додаємо вершкове масло і сіль. Замішуємо 25-30 хвилин до стабілізації глютену. Даємо настоятися 20 хвилин при кімнатній температурі. Потім обминаємо тісто. Знову даємо настоятися 20 хвилин при кімнатній температурі і знову обминаємо. Відправляємо тісто в морозилку на 30 хвилин.

Поки тісто холодне, формуємо булочки приблизно по 100 г. викладаємо на деко, застелене пергаментом. Сформовані булочки придавлюємо зверху лопаткою і даємо відстоятися 1,5 години. Перед випіканням змащуємо булочки сумішшю жовтка з молоком. Випікаємо при 180 градусах 11-13 хвилин. Смачного!

Алекс Якутов дав рецепт булки для бургера (прес-служба Новий канал)