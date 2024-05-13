Куди зник та як зараз виглядає головний ілюзіоніст планети Девід Копперфільд

У 80-х і 90-х роках ілюзіоніст і гіпнотизер Девід Копперфільд був однією з найвідоміших особистостей у світі. Люди лише мріяли потрапити на його шоу, тому дивилися виступи по телевізору і були в захваті, намагаючись розгадати секрети його фокусів.
Особисте життя великого мага також привертало величезну увагу. Однак слава капризна - після серії скандалів знаменитість "заліг на дно".
Що зараз з чаклуном і як він виглядає - дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, Meetin' the Eatons.
Справжнє ім’я ілюзіоніста - Давід Сет Коткін (псевдонім він узяв на честь героя класичного роману Діккенса).
Народився він 16 вересня 1956 року. Копперфільд офіційно визнаний найбагатшим фокусником в історії й досі включений до списків найзаможніших знаменитостей світу.
Приблизна сума його статків становить 4 мільярди доларів. Доходи зірки сьогодні не тільки від авторських прав на програми, які досі популярні серед глядачів і фокусників-початківців, а й від туристичного бізнесу: за часів розквіту слави Девід придбав 11 островів на Багамах.
Девід Копперфільд (фото: скріншот з відео)
Багато хто пам'ятає, як Девід починав свій шлях і будував свою кар'єру, а потім опинився втягнутим у скандал, що залишив на його імені незмивну пляму.
У 10 років маленький Давид Коткін продемонстрував свої перші фокуси, а до 16 років уже вів власний курс із магії в Нью-Йоркському університеті.
У віці 18 років Коткін усвідомив, що найкращі ілюзії можна продавати в рамках якісно організованих шоу, і незабаром з'явився на телебаченні, де став суперзіркою - вже під ім'ям Девіда Копперфільда.
У 1983-му відбувся його історичний виступ на телебаченні: перед здивованою публікою він змусив зникнути Статую Свободи.
До кінця 90-х років чоловік мав усе, про що тільки можна мріяти: він був заручений з Клаудією Шиффер, мав величезні статки й володів Музеєм чаклунства з найбільшою у світі колекцією магічних предметів.
Артист навіть створив фокус, розрізаючи Дженніфер Лопес на 6 частин, і опинявся в центрі скандалу з Майклом Джексоном через гонорари.
Однак на початку нульових його кар'єра пішла на спад - або публіка втомилася від його виступів, або розставання з Шиффер зіграло свою роль.
Девід Копперфільд (фото: скріншот з відео)
І тоді на Копперфільда звалилося типове для знаменитостей прокляття - його звинуватили в домаганнях і сексуальному насильстві.
Кілька моделей заявили, що він залучав їх для участі в його шоу, а потім зловживав їхньою безпорадністю, використовуючи медикаменти для придушення їхнього опору.
Чарівника також звинуватили у вживанні наркотиків і в падінні на підлітка.
Усі ці звинувачення не дійшли до суду і були закриті на етапі розслідування.
Останні роки гіпнотизер майже не з’являється на публіці. Однак восени минулого року Девід несподівано став гостем на місцевому американському дитячому шоу.
Маленька ведуча Еммі була в захваті, коли він погодився прийти. Протягом цього часу можна було помітити, як змінився зовнішньо 67-річний артист.
Девід Копперфільд (фото: скріншот з відео)
Він трохи додав у вазі та втратив свою колишню худорлявість. Крім того, за кольором волосся стало видно, що магія не змогла впоратися із сивиною - Копперфільд фарбує волосся.
Судячи з усього, його стиліст порекомендував вибрати теплий каштановий відтінок, який робить колір його обличчя більш здоровим.
Фокусник досі володіє своєю чарівністю, і його професійна майстерність була очевидна з його трюку, який він показав на прохання маленької ведучої.
Однак малоймовірно, що ілюзіоніст зможе відновити свою колишню світову популярність.
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