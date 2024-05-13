Куди зник та як зараз виглядає головний ілюзіоніст планети Девід Копперфільд

Біографія Девіда Копперфільда

Справжнє ім’я ілюзіоніста - Давід Сет Коткін (псевдонім він узяв на честь героя класичного роману Діккенса).

Народився він 16 вересня 1956 року. Копперфільд офіційно визнаний найбагатшим фокусником в історії й досі включений до списків найзаможніших знаменитостей світу.

Приблизна сума його статків становить 4 мільярди доларів. Доходи зірки сьогодні не тільки від авторських прав на програми, які досі популярні серед глядачів і фокусників-початківців, а й від туристичного бізнесу: за часів розквіту слави Девід придбав 11 островів на Багамах.

Девід Копперфільд (фото: скріншот з відео)

Багато хто пам'ятає, як Девід починав свій шлях і будував свою кар'єру, а потім опинився втягнутим у скандал, що залишив на його імені незмивну пляму.

У 10 років маленький Давид Коткін продемонстрував свої перші фокуси, а до 16 років уже вів власний курс із магії в Нью-Йоркському університеті.

У віці 18 років Коткін усвідомив, що найкращі ілюзії можна продавати в рамках якісно організованих шоу, і незабаром з'явився на телебаченні, де став суперзіркою - вже під ім'ям Девіда Копперфільда.

У 1983-му відбувся його історичний виступ на телебаченні: перед здивованою публікою він змусив зникнути Статую Свободи.

До кінця 90-х років чоловік мав усе, про що тільки можна мріяти: він був заручений з Клаудією Шиффер, мав величезні статки й володів Музеєм чаклунства з найбільшою у світі колекцією магічних предметів.

Артист навіть створив фокус, розрізаючи Дженніфер Лопес на 6 частин, і опинявся в центрі скандалу з Майклом Джексоном через гонорари.

Однак на початку нульових його кар'єра пішла на спад - або публіка втомилася від його виступів, або розставання з Шиффер зіграло свою роль.

Девід Копперфільд (фото: скріншот з відео)

І тоді на Копперфільда звалилося типове для знаменитостей прокляття - його звинуватили в домаганнях і сексуальному насильстві.

Кілька моделей заявили, що він залучав їх для участі в його шоу, а потім зловживав їхньою безпорадністю, використовуючи медикаменти для придушення їхнього опору.

Чарівника також звинуватили у вживанні наркотиків і в падінні на підлітка.

Усі ці звинувачення не дійшли до суду і були закриті на етапі розслідування.

Де зараз ілюзіоніст

Останні роки гіпнотизер майже не з’являється на публіці. Однак восени минулого року Девід несподівано став гостем на місцевому американському дитячому шоу.

Маленька ведуча Еммі була в захваті, коли він погодився прийти. Протягом цього часу можна було помітити, як змінився зовнішньо 67-річний артист.

Девід Копперфільд (фото: скріншот з відео)

Він трохи додав у вазі та втратив свою колишню худорлявість. Крім того, за кольором волосся стало видно, що магія не змогла впоратися із сивиною - Копперфільд фарбує волосся.

Судячи з усього, його стиліст порекомендував вибрати теплий каштановий відтінок, який робить колір його обличчя більш здоровим.

Фокусник досі володіє своєю чарівністю, і його професійна майстерність була очевидна з його трюку, який він показав на прохання маленької ведучої.

Однак малоймовірно, що ілюзіоніст зможе відновити свою колишню світову популярність.