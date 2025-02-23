Куди повинні виходити вікна квартири для ідеального затишку: північ, південь, схід чи захід?

Вибір квартири - це не лише питання розташування чи планування, а й врахування орієнтації вікон. Сторона світу, на яку вони виходять, може суттєво впливати на комфорт, енерговитрати та навіть настрій мешканців.

Захід: вечірнє сонце та тепло

Квартири з вікнами на захід приваблюють тих, хто цінує затишок у другій половині дня. Увечері кімнати наповнюються м’яким золотистим світлом, створюючи теплу та спокійну атмосферу.

Це ідеальний варіант для вітальні або робочого кабінету, де важливе комфортне освітлення без яскравих відблисків. Крім того, західне сонце робить інтер’єр особливо виразним, додаючи глибини кольорам.

Однак влітку такі приміщення можуть перегріватися, особливо на верхніх поверхах. Це може вимагати додаткових витрат на кондиціонування або використання щільних штор чи жалюзі. Взимку ж навпаки - світловий день короткий, і без додаткового освітлення кімнати можуть здаватися темними.

Південь: максимум світла та тепла

Південна сторона гарантує найбільшу кількість сонячного світла протягом дня. Такі квартири світлі та теплі навіть узимку, що дозволяє заощаджувати на опаленні.

Вікна на південь особливо цінують любителі кімнатних рослин - вони отримують достатньо світла для активного росту. Сонячне світло також створює відчуття більшого простору, роблячи кімнату затишною та яскравою.

Проте влітку квартири з південними вікнами можуть перетворитися на справжню теплицю. Щоб уникнути надмірної спеки, варто подбати про якісне кондиціонування чи захист від сонця. Крім того, інтенсивне світло може швидко вигоряти меблі та текстиль, тому потрібно уважно обирати матеріали для інтер’єру.

Вікна на південь - це максимум сонячного світла (фото: Freepik.com)

Північ: стабільність та прохолода

Північні квартири ідеально підходять для тих, хто любить рівномірне освітлення без яскравого сонця. Світло тут розсіяне й м’яке протягом усього дня, що зручно для роботи за комп’ютером або читання. Улітку кімнати не перегріваються, створюючи комфортний мікроклімат без додаткових витрат на охолодження.

Але в зимовий період північна сторона може виявитися надто прохолодною через мінімальну кількість сонячного тепла. Також тут може бути темніше, особливо в похмурі дні, тому варто заздалегідь подбати про якісне штучне освітлення.

Такі квартири більше підходять для спальні або робочого кабінету, де немає потреби у великій кількості природного світла.

Схід: свіже повітря та ранкове сонце

Квартири з вікнами на схід чудово підійдуть тим, хто любить починати день із сонячного світла. Уранці кімнати наповнюються природною енергією, що сприяє бадьорому пробудженню та хорошому настрою. Це також оптимальний варіант для спальні або кухні, де важливо мати світло під час сніданку чи ранкової кави.

Влітку в таких приміщеннях прохолодніше вдень, адже сонце не світить напряму в другій половині дня. Проте взимку ранкове сонце не забезпечить достатнього обігріву, і кімнати можуть бути холодними. До того ж якщо ви не любите прокидатися разом із сонячним світлом, варто подбати про щільні штори або жалюзі.