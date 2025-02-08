5 критичних ознак, що вам терміново треба зробити ремонт

Ремонт у квартирі треба робити, коли виникають кілька важливих ознак, які можуть свідчити про необхідність його в домі. З часом навіть найкращі матеріали починають піддаватися впливу різних факторів і потребують оновлення. Коли саме вже не можна затягувати з ремонтом?

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, коли ремонт вже просто "горить" та його не можна відкладати.

Пліснява

Пліснява - одна з найбільш серйозних причин для негайного ремонту. Вона не лише псує естетику вашого житла, а й може бути небезпечною для здоров’я.

Найбільш поширеними видами є чорна, біла та синя пліснява, кожна з яких має свої особливості та небезпеки. Чорна пліснява може швидко поширюватися по всіх поверхнях і є одним із найагресивніших видів. При попаданні її спор у дихальні шляхи, можуть виникнути серйозні проблеми з легенями, зокрема мікоз легень.

У таких випадках важливо не тільки усунути грибок, а й зробити повну заміну покриттів, обробивши приміщення фунгіцидними засобами.

Протікання труб

Протікання труб може спричинити значні руйнування, а також привести до великих витрат. Поступове руйнування матеріалу труб, зокрема сталевих або чавунних, є природним процесом. Вода з високим вмістом хлору прискорює корозію.

Для сталевих труб середній термін служби становить від 15 до 20 років. При цьому значним фактором, що впливає на їх стан, є температура: перепади температури можуть викликати замерзання води в трубах, що призведе до їх розривів. Важливо своєчасно контролювати стан труб і, за необхідності, звертатися до фахівців.

Пошкодження підлогового покриття

Пошкодження підлоги, навіть незначні, можуть призвести до серйозних деформацій і зробити покриття непридатним для подальшого використання. Це особливо стосується матеріалів, таких як лінолеум або ламінат, які можуть деформуватися через проникнення вологи.

Найстійкішим матеріалом серед підлогових покриттів є керамічна плитка. Вона досить міцна завдяки кристалічній структурі, але при сильному ударі може тріснути або сколотися. Тому важливо контролювати стан підлоги, особливо в місцях з високою вологістю.

Пошкодження підлоги - причина для термінового ремонту (фото: Freepik.com)

Проблеми з електропроводкою

Електропроводка - це ще одна важлива частина інфраструктури будинку, за станом якої слід ретельно стежити. Зношення ізоляції проводки або її пошкодження можуть призвести до серйозних аварій.

Важливими ознаками проблем є: сильне нагрівання проводів, іскри або запах горілого пластика, а також періодичне мерехтіння світла. Якщо виявлені такі ознаки, необхідно терміново замінити пошкоджені елементи проводки. Інакше, існує ризик короткого замикання або навіть пожежі.

Неприємний запах від шпалер

Неприємний запах, що виходить від шпалер, може бути ознакою якості матеріалу або проблем з вологою. Зазвичай це трапляється, коли шпалери з низькою якістю клею або матеріалу починають розкладатися через вплив вологи.

Часто запах може бути гострим і неприємним, і його джерелом можуть бути хімічні речовини, що використовуються для виробництва клею або фарбування. Це може бути сигналом про те, що шпалери починають руйнуватися або з’являється ризик розвитку плісняви, що теж потребує негайного втручання.

Для усунення запаху важливо замінити старі шпалери і правильно провітрювати кімнату, а також використовувати матеріали, що мають сертифікати якості та безпеки.