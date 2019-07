Куда пойти в Киеве в июле: самые лучшие концерты столицы

Лето создано для приключений. Забудьте о жаре, скуке, офисах и домашних заботах. Самое время расписать в календаре (по дням, по часам) мероприятия, на которых вы бы хотели побывать в ближайший месяц. И в этом вам поможет подборка самых интересных событий, которые готовит июль – выбирайте приключение на свой вкус и наслаждайтесь долгожданным отдыхом!

Playboy Pool Party

KNZS

6 июля, 12:00

Стоимость: 800 грн (билеты)

Легендарный американский lifestyle журнал "Playboy" приглашает на вечеринку у бассейна в загородном комплексе KNZS! Ну как отказаться от столь заманчивого предложения? Окунуться в прохладную воду в разгар жаркого летнего дня, побывать на выступлении Даши Астафьевой, послушать музыку от Dj Nana и насладиться коктейлями от партнеров мероприятия – звучит как план для идеального отдыха. Кстати, во время вечеринки звездное жюри определит победительницу конкурса Miss Bikini, а главный редактор "Playboy" выберет из девушек на вечеринке будущих моделей для фотосессии в бассейне – это если вдруг хотите увидеть себя на обложке известного журнала!

Даша Астафьева - Fetish

Прямой эфир шоу "Голос. Дети"

Экспоцентр Украины

7 июля, 20:30

Стоимость: 1000-2000 грн (билеты)

Комедийные передачи и вокальные шоу – два самых популярных направления развлекательных шоу на украинском телевидении, а финал очередного сезона конкурса талантов становится одним из главных музыкальных событий года. А 7 июля в Экспоцентре состоится прямой эфир проекта Голос. Діти. Звездный состав наставников – Надя Дорофеева, Позитив, Джамала и Михаил Фома aka Дзидзьо – подготовили маленьких звезд к суперфиналу, так что скоро страна узнает имя победителя! Но и это еще не все, кроме участников конкурса на сцене выступят уже популярные исполнители: победительница Евровидения 2018 Netta, недавно собравший стадион фанатов на своем концерте певец Monatik, Данелия Тулешова, группы Kazka и the Hardkiss. и Мишель Андраде!

Голос. Діти 5

Maluma

Дворец Спорта

8 июля, 19:00

Стоимость: 1199-3999 грн (билеты)

Впервые с программой лучших песен Украину посетит суперзвезда латиноамериканской поп-музыки Maluma – столичный Дворец Спорта уже вовсю готовится принять у себя в гостях концертное шоу мирового уровня! В детстве Хуану Луису Лондоньо Ариасу пророчили карьеру футболиста, но парень всегда увлекался музыкой, писал в свободное время собственные песни и обладал хорошими вокальными данными. Однажды его дядя решил устроить сюрприз и подарил Хуану сеанс звукозаписи на профессиональной студии – так и началось музыкальное восхождение молодой звезды. Вначале одна из песен стала хитом на местном радио, после лейбл "Sony Music Colombia" предложили юному певцу контракт и помощь в записи дебютного альбома. Прошло 9 лет – и Малума стал одним из самых востребованных поп-исполнителей современности, с миллионами подписчиков в социальных сетях и миллиардами просмотров на YouTube.

Maluma - Corazón

UPARK FESTIVAL 2019

SKY Family Park

16-18 июля

Стоимость: 1499-6099 грн (билеты)

UPark Festival – сколько же приятных ассоциаций навевают эти слова, а все благодаря усилиям организаторов, которые уже в третий раз устраивают в Киеве незабываемый музыкальный рай. Кроме того, каждый раз у них получается приятно шокировать аудиторию именами выступающих, местом проведения и царящей на фестивале атмосферой. В этом году размах события стал больше и ушел в сторону более фестивального: одно из главных музыкальных событий года пройдет на территории киевского Sky Family Park. Здесь, кроме музыки и лайвов популярных артистов, гостей ожидают: бассейн, бары, фудкорт и всевозможные развлечения. Свои концерты за 3 дня фестиваля на нем отыграют: 30 Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, Rag’n’Bone Man, MO, Pale Waves, SWMRS, Иван Дорн и THE BEST PART OF THE TRIP.

UPark Festival

Злата Огневич

Caribbean Club

18 июля, 20:00

Стоимость: 490-1990 грн (билеты)

Таланту, способностям и трудолюбию Златы Огневич могут позавидовать большинство отечественных исполнителей. Для эстрадных звезд показателем успеха становится аншлаг во Дворце "Украина" – главной концертной площадке нашей страны – и Злата собрала там полный зал преданных поклонников. Участие в "Евровидении"? Певица на международной арене заслужила почетное третье место. И это еще не конец, чего только стоят совместные выступление с всемирно известными голосами: Андреа Бочелли и Монсеррат Кабалье! И при этом Огневич успевает неустанно записывать альбомы, которых у нее уже около двух десятков, а сейчас готовится к презентации новой музыкальной программы "Акустика", в рамках которой прозвучат все любимые песни талантливой певицы в акустическом формате, спасибо за участие Kaska Records Band. "Танцювати", "До мене", "Долоні" и многие другие – ждем презентации 18 июля в Caribbean Club.

Злата Огневич - Солодка Кара

Фильм "Pink Floyd The Wall"

Киевская Русь

31 июля, 19:00

Стоимость: 150 грн (билеты)

Pink Floyd – это классика психоделического рока с по-настоящему глубокими философскими текстами. Это если не вспоминать про масштабные концертные шоу, заполненные визуальными ассоциациями и слуховыми галлюцинациями. Один из самых коммерчески успешных, знаменитых и любимых поклонниками коллективов на планете, их творческое наследие останется с человечеством еще на многие поколения. В 2019 году исполнится 40 лет с даты выхода альбома "The Wall" – одиннадцатого релиза, который группа выпустила на пике своей карьеры. И по этому поводу кинотеатр "Киевская Русь" предлагает всем фанатам легендарного коллектива собраться вместе на просмотр художественного фильма, снятого по сценарию Роджера Уотерса, "Пинк Флойд: Стена" Алана Паркера. Фильм, основанный на одноименном альбоме, состоит из игровых и анимационных эпизодов, и сопровождается оригинальным исполнением песен Pink Floyd.

Pink Floyd - Another Brick In The Wall

Лето на ВДНГ

1 июня - 31 августа, с 10:00

Информация и расписание

Добро пожаловать на продолжение сезона городских развлечений! В прошлом году проект “Лето на ВДНГ” посетили более двух миллионов украинцев – такое количество людей позволяет называть парк самым популярным местом для семейного отдыха и развлечений на карте как Киева, так и страны в целом. Давно искали место, куда можно прийти на отдых всей семьей, пригласить друзей или устроить романтическую прогулку с любимым человеком? Уже этим летом, в новом сезоне, локация превратится на главную пикник-зону города, а в распоряжении посетителей окажутся более, чем полсотни локаций и разнообразных развлечений: регулярные выступления комедиантов, музыкантов и DJ, кинопоказы под открытым небом, спортивные площадки, лекции, мастер-классы, фестивали и многое другое! Расписание мероприятий, фестивалей и других ивентов, а также всю необходимую информацию, вы можете найти на сайте проекта.

Лето на ВДНГ

