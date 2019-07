Куди піти у Києві у липні: найкращі концерти столиці

Літо створено для пригод. Забудьте про спеку, нудьгу, офіси і домашні турботи. Саме час розписати в календарі (по днях, по годинах) заходи, на яких ви б хотіли побувати в найближчий місяць. І в цьому вам допоможе добірка найцікавіших подій, які готує липень — обирайте пригода на свій смак і насолоджуйтеся довгоочікуваним відпочинком!

Playboy Pool Party

KNZS

6 липня, 12:00

Вартість: 800 грн (квитки)

Легендарний американський lifestyle журнал "Playboy" запрошує на вечірку біля басейну в заміському комплексі KNZS! Ну як відмовитися від настільки привабливої ​​пропозиції? Поринути в прохолодну воду в розпал спекотного літнього дня, побувати на виступі Даші Астаф'євої, послухати музику від Dj Nana і насолодитися смачними алкогольними коктейлями – звучить як план для ідеального відпочинку! До речі, під час вечірки зіркове журі визначить переможницю конкурсу Miss Bikini, а головний редактор "Playboy" вибере з дівчат на вечірці майбутніх моделей для фотосесії в басейні, це якщо ви раптом мріяли побачити себе на обкладинці відомого журналу!

Даша Астаф'єва - Fetish

Прямий ефір шоу "Голос. Діти"

Експоцентр України

7 липня, 20:30

Вартість: 1000-2000 грн (квитки)

Комедійні передачі та вокальні шоу – два найпопулярніших напрямки розважальних шоу українського телебачення, а фінал чергового сезону конкурсу талантів незмінно стає одним з головних музичних подій року. Ось і 7 липня в Експоцентрі України відбудеться прямий ефір проекту Голос. Діти. Зірковий склад наставників – Надя Дорофєєва, Позитив, Джамала і Михайло Хома aka Дзідзьо – підготували своїх маленьких зірочок до суперфіналу, тому незабаром країна нарешті дізнається ім'я переможця! Та це ще не все, на сцені виступлять не тільки учасники конкурсу, але й вже популярні виконавці: переможниця Євробачення 2018 Netta, Monatik, який нещодавно зібрав стадіон фанатів на своєму концерті, співачки Данелія Тулешова та Мішель Андраде, гурти Kazka та the Hardkiss.

Голос. Діти 5

Maluma

Палац Спорту

8 липня, 19:00

Вартість: 1199-3999 грн (квитки)

Уперше з програмою кращих пісень Україну відвідає суперзірка латиноамериканської поп-музики Maluma – Палац Спорту вже готується прийняти в гостях концертне шоу світового рівня! У дитинстві Хуану Луїсу Лондоньо Аріасу пророкували кар'єру футболіста, але хлопець завжди захоплювався музикою, писав у вільний час власні пісні та володів непоганими вокальними даними. Одного разу його дядько влаштував сюрприз і подарував Хуану запис на професійній студії. Спочатку одна з пісень стала хітом на місцевому радіо, після чого лейбл "Sony Music Colombia" запропонували юному співакові контракт і допомогу в запису дебютного альбому. Минуло 9 років. Малума став одним з найбільш затребуваних поп-виконавців сучасності, з мільйонами підписників в соціальних мережах і мільярдами переглядів музичних кліпів на YouTube.

Maluma - Corazón

UPARK FESTIVAL 2019

SKY Family Park

16-18 липня

Вартість: 1499-6099 грн (квитки)

UPark Festival – скільки ж приємних асоціацій навівають ці слова, а все завдяки зусиллям організаторів, які втретє влаштовують в Києві незабутній музичний парадайс. Крім того, вони кожного разу шокують аудиторію іменами виступаючих, місцем проведення та пануючою на фестивалі атмосферою. Цього року розмах події став ще більш масштабнішим: одна з головних музичних подій року пройде на території київського Sky Family Park. Крім музики на гостей фестиваля чекатимуть: басейни, бари, фудкорти та інші розваги. Свої концерти за три дні фестивалю відіграють: 30 Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, Rag'n'Bone Man, MO, Pale Waves, SWMRS, THE BEST PART OF THE TRIP.

UPark Festival

Злата Огневич

Caribbean Club

18 липня, 20:00

Вартість: 490-1990 грн (квитки)

Таланту, здібностям і працьовитості Злати Огнєвіч можуть позаздрити більшість вітчизняних виконавців. Для естрадних зірок показником успіху стає аншлаг у Палаці "Україна" – головному концертному майданчику нашої країни – і Злата вже давно зібрала повний зал відданих шанувальників. Участь в "Євробаченні"? Співачка на міжнародній арені заслужила почесне третє місце. І це ще не все, чого тільки варті спільні виступи з легендарними виконавцями: Андреа Бочеллі та Монсеррат Кабальє! Крім того, співачка встигає невпинно записувати альбоми, яких у неї близько двох десятків, а зараз готується презентувати нову музичну програму "Акустика", в рамках якої прозвучать всі улюблені пісні в акустичному форматі, дякуємо за це Kaska Records Band. "Танцювати", "До мене", "Долоні" і багато інших – чекаємо презентації 18 липня в Caribbean Club.

Злата Огневич - Солодка Кара

Фільм "Pink Floyd The Wall"

Київська Русь

31 липня, 19:00

Вартість: 150 грн (квитки)

Pink Floyd – класика психоделічного року з по-справжньому глибокими філософськими текстами. Це вже якщо не згадувати про масштабні концертні шоу, заповнені візуальними асоціаціями та слуховими галюцинаціями. Це один з найбільш комерційно успішних, відомих і улюблених фанатами гуртів на планеті, їх творче надбання залишиться з людством ще багато поколінь. В 2019 виповниться 40 років з виходу альбому "The Wall" – одинадцятого релізу, який гурт випустив на піку кар'єри. З цього приводу кінотеатр "Київська Русь" пропонує всім фанатам легендарного колективу зібратися разом на перегляд художнього фільму, знятого за сценарієм Роджера Уотерса, "Пінк Флойд: Стіна" Алана Паркера. Фільм, заснований на однойменному альбомі, складається з ігрових та анімаційних епізодів, і супроводжується оригінальним виконанням пісень Pink Floyd.

Pink Floyd - Another Brick In The Wall

Літо на ВДНГ

1 червня - 31 серпня, з 10:00

Інформація та розклад

Ласкаво просимо на продовження сезону міських розваг! У минулому році проект "Літо на ВДНГ" відвідали понад двох мільйонів українців – така кількість людей дозволяє називати цей парк найпопулярнішим місцем для відпочинку і розваг не тільки на карті Києва, але й всієї країни! Давно шукали місце, куди можна піти на відпочинок з сім'єю, запросити друзів або влаштувати романтичну прогулянку з коханою людиною? Вже цього літа, в новому сезоні, локація перетвориться на головну пікнік-зону міста, а в розпорядженні відвідувачів з’явиться більш, ніж півсотні локацій та різноманітних розваг: регулярні виступи комедіантів, музикантів і DJ на великій сцені, кінопокази під відкритим небом, спортивні майданчики, басейни, лекції, майстер-класи, фестивалі та багато чого іншого! Детальний розклад заходів, фестивалів та інших івентів, а також всю необхідну інформацію, ви можете знайти на сайті проекту.

Літо на ВДНГ

Нагадаємо, організатор UPark Festival розповів про фестивальну культуру в Україні і примхи світових зірок.