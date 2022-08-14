Куда поехать на рыбалку в августе, чтобы иметь хороший улов: лучшие места в Украине

Особенности ловли рыбы в августе

В конце лета активнее кормятся карповые - лещи, караси, сазаны и другие. А хищникам - окуням, щукам, судакам становится труднее гоняться за подросшим мальком, поэтому они неплохо берут при ловле на живца или воблер.

Конечно же залогом успешной рыбалки является правильное определение места, снасти, прикормки, наживки.

Перед планированием рыбалки надо следить за прогнозом погоды. Рыба не любит повышения атмосферного давления, а также жары.

В конце лета тоже можно наловить карасей (фото: Freepik)

Частные места рыбалки в Украине очень популярны

Чтобы отдохнуть с комфортом, оторваться с удочкой или спиннингом в Украине, создано очень много обустроенных мест. Здесь вы точно поймаете желанного карпа, ведь рыбу в этих водоемах специально разводят и кормят как на фермах.

В таких местах можно снять домик, взять лодку или катер напрокат, снасть, купить наживку, а также "забить" рыбное место. Как правило, действует ограничение на вылов рыбы. Конечно, за удовольствие надо платить.

Список лучших мест для рыбалки и условия можно посмотреть здесь.

На озере, пруду или на реке

Если вы все же едете "дикарем", для августовской рыбалки лучше выбирать "тихую воду": пруды, озера, реки со спокойным течением. Рыба любит "пастись" вблизи водной растительности, или же в ветках, что попадали в воду.

В любом случае какое место бы вы ни выбрали, надо его разведать, исследовать дно при возможности, для растительноядной рыбы - прикормить.

Рыбная ловля в разных областях Украины

В августе на севере Украины уже нередки холодные утренники с инеем. Условия рыбалки в первой половине месяца почти ничем не отличаются от июльских, а вот во второй - наступают некоторые изменения.

Соответственно, чем ближе к югу, тем постепеннее снижается температура. В южной части страны обычно жара спадает ближе к сентябрю.

Окуни неплохо клюют в августе (фото: pixabay)

Как именно погода влияет на аппетит рыбы

Рыбаки точно знают - жару рыба не любит. Она идет глубже, где прохладнее, когда температура воды повышается. А на поиски еды выходит с наступлением сумерек.

В то же время, когда температура поднимается после длительного похолодания, мирная рыба становится активнее. А хищник, наоборот, любит, когда похолодает.

На смену "настроению" рыбы больше температуры влияют колебания атмосферного давления. Резкие скачки приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно, если давление "скачет" вверх.

А лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней, или медленно снижается.

На что ловить?

В это время улучшается лов рыбы на спиннинг. На эту снасть можно заполучить щук, окуней или судаков.

В августовские дни большой популярностью пользуется донная удочка. На такую снасть можно ловить плотву, леща, густеру, карася, окуня.

В качестве наживки подойдет красный червь, опарыш, можно попробовать растительные наживки - мамалыгу, тесто, хлебный мякиш.

Опытный рыбак Евгений, автор YouTube-канала Zombie Fishing, показывает, что такое "щучья погода" и как раздобыть щук в Киеве:

Надеемся, наши советы пригодятся вам. Желаем хорошего улова!