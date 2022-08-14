Куди поїхати на рибалку у серпні, щоб мати гарний улов: кращі місця в Україні

Досвідчені рибалки кажуть, що в серпні риба починає клювати краще, ніж в липні Пов'язано це зі зниженням температури, як повітря так і води, ночі стають прохолоднішими, і риба відчуває себе комфортніше.
Тож, куди краще їхати на риболовлю в останній літній місяць, на що ловити - читайте в матеріалі Styler нижче.
Наприкінці літа активніше годуються коропові - лящі, карасі, сазани та інші. А хижакам - окуням, щукам, судакам стає важче ганятися за підрослим мальком, тому вони непогано беруть при ловлі на живця чи воблер.
Звісно ж запорукою успішної риболовлі є правильне визначення місця, снасті, підгодовування, наживки.
Перед плануванням риболовлі треба стежити за прогнозом погоди. Риба не любить підвищення атмосферного тиску, а також спеку.
У кінці літа теж можна наловити карасів (фото: Freepik)
Аби відпочити з комфортом, відірватися з вудкою чи спінінгом в Україні, створено дуже багато облаштованих місць. Тут ви точно впіймаєте омріяного коропа, адже рибу в цих водоймах спеціально розводять і годують як на фермах.
В таких місцях можна зняти будиночок, взяти лодку чи катер напрокат, снасть, купити наживку, а також "забити" рибне місце. Як правило, діє обмеження на вилов риби. Звісно, за задоволення треба буде платити.
Список найкращих місць для риболовлі та умови можна подивитися тут.
Якщо ви все ж їдете "дикуном", для серпневої рибалки краще обирати "тиху воду": ставки, озера, річки зі спокійною течією. Риба любить "пастися" поблизу водяної рослинності, або ж в гілках, що попадали у воду.
У будь-якому разі яке місце б ви не вибрали, треба його розвідати, дослідити дно за змоги, для рослиноїдної риби - прикормити.
У серпні на півночі України вже нерідкі холодні ранки з інеєм. Умови риболовлі в першій половині місяця майже нічим не відрізняються від липневих, а от у другій - наступають деякі зміни.
Відповідно, чим ближче до півдня, тим поступовіше знижується температура. У південній частині країни зазвичай спека спадає ближче до вересня.
Окуні непогано клюють в серпні (фото: pixabay)
Рибалки точно знають - спеку риба не любить. Вона йде поглибше, де прохолодніше, коли температура води підвищується. А на пошуки їжі виходить з настанням сутінок.
Водночас, коли температура піднімається після тривалого похолодання, мирна риба стає активнішою. А хижак, навпаки, любить, коли похолодає.
На зміну "настрою" риби більше за температуру впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.
А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.
В цей час поліпшується лов риби на спінінг. На цю снасть можна роздобути щук, окунів, чи судаків.
У серпневі дні великою популярністю користується донна вудка. На таку снасть можна ловити плітку (плотву), ляща, плоскирку (густеру), карася, окуня.
В якості наживки підійде червоний хробак, опариш, можна спробувати рослинні наживки - мамалигу, тісто, хлібний м'якуш.
Досвідчений рибалка Євген, автор YouTube-каналу Zombie Fishing, показує, що таке "щуча погода" і як роздобути щук у Києві:
Сподіваємося, наші поради стануть вам у нагоді. Зичимо гарного улову!
Раніше ми писали, як зловити окуня чи судака в спеку +35 способом "мікруха".
Також читайте про помилки, які не можна допускати під час риболовлі.