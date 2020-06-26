Куда отправиться, если на выходные вы остались в Киеве

Карантин, кроме всего прочего, изрядно попортил планы туристов. Но опытные путешественники не отчаиваются. Ведь в самом Киеве и его ближайших окрестностях есть много интересных мест на любой туристический вкус. И до них можно добраться общественным транспортом.

Голубое озеро

Классический пляжный отдых на белоснежном песочке можно найти в 15 километрах от Киева. Озеро в окрестностях села Подгорцы, за чистоту воды в народе называют Голубое. На пляже есть бесплатная и платная зона. В первой - чистый песок и водные развлечения: пляжный волейбол и прокат катамаранов. Кто хочет придерживаться социальной дистанции и при этом получить больший комфорт, отправляется на платный пляж "Лобстер".

Стоимость: Вход на пляж "Лобстер" стоит 50 гривен с человека в будние дни и 100 гривен в выходные. Заезд автотранспортом - 50 гривен с машины.

Как добраться: Автобусы № 789 и № 309 отходят от автостанции "Выдубичи" и довозят до остановки "село Подгорцы".

Голубое озеро (Фото: https://kyivmaps.com)

Музей Пирогово

Любителей истории и этнографии привлечет Музей народной архитектуры и быта в селе Пирогово. Там под открытым небом размещены аутентичные здания из разных регионов Украины. В музее проводятся мастер классы, индивидуальные и групповые экскурсии. Территория Пирогово большая, ходить придется много, поэтому туристам лучше взять напрокат велосипед. Пускают в музей только в маске.

Стоимость: Билет для взрослых стоит - 50 грн; для подростков, студентов, пенсионеров - 30 грн; для детей от 6 до 9 лет - 15 грн, до 6 лет вход бесплатный.

Как добраться : троллейбусом № 11 от станции метро "Лыбедская" маршруткой № 156 - от Бессарабского рынка, маршруткой № 496 от станции метро "Лукьяновская".

Музей Пирогово Фото: https://www.facebook.com/pyrogiv)

Резиденция Межигорье

Резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича - продукт современной истории. Это место называют символом коррупции президентского размах. И здесь действительно есть на что посмотреть. Главным объектом комплекса является клубный дом. Также можно посетить зоопарк. Территория комплекса очень большая: прогулка может занять целый день.

Стоимость: все дни, кроме вторника, билет стоит 150 грн для взрослых и 50 для детей (7-13 лет). Во вторник для детей вход бесплатный, взрослый билет стоит 70 грн.

Как добраться: маршрутка № 355 или №792 от метро "Героев Днепра" до остановки "Полевая". Оттуда 20 минут пешком.

Резиденция Межигоре (Фото: http://mnp.org.ua)

Страусиная ферма "Чубинский Страус"

Хотя страусы прочно ассоциируются с Межигорьем и Януковичем, но рядом с Киевом есть страусиная ферма, которая существует отдельно от них. Ферма занимает территорию 18 километров, окруженная лесом и реками. Посетителям предлагают экскурсию, после которой можно поближе пообщаться с птицами, погладить их и даже покормить с рук. Часто сюда заезжают по дороге в аэропорт Борисполь.

Стоимость: билет для взрослых стоит - 80 грн, дети от 3 лет - 50 грн. Корзина для кормления животных - 25 грн.

Как добраться: маршрутка от метро "Харьковская" №317, метро "Бориспольская" №316, №317 до остановки Малая Александровка

Страусиная ферма "Чубинский Страус" (Фото: http://strausy.com.ua)

Село Ходосовка, пещера Геонавт

Для любителей экстремальных развлечений прямо под Киевом есть большая естественная пещера под названием Геонавт. Ее длина 60 метров. Найти пещеру непросто, но это добавляет интереса любителям квестов. Геонавт расположен в овраге вблизи коттеджного поселка "Золотые ворота". Сама пещера имеет два зала. Первая довольно большая, а вот во второй передвигаться можно только на корточках. Поскольку подземные ходы не подсвечиваются, бывалые туристы рекомендуют взять фонарики.

Как добраться: со станции метро "Лыбедская" маршруткой № 738 в село Ходосовка.

Пещера Геонавт (Фото: general_kosmosa_livejornal.com)

Добропарк

Дендропарк Добропарк открыли этой весной, и он уже успел завоевать сердца тысячи любителей цветов. В парке высадили более 1 миллиона тюльпанов, 44 тысячи деревьев и кустов. В середине лета здесь можно посмотреть на инсталляции из петуний и поля лаванды.

Парк занимает 400 футбольных полей, на территории есть озера. Здесь выдают в аренду корзинки и пледы для пикников на билетных полянах. В парке есть много фотозон для хороших фотографий в Инстаграме.

Стоимость: Билет для взрослых стоит 50 грн, для детей (от 5 до 14 лет) - 30 грн, дети до 5 лет - бесплатно.

Как добраться: От станции метро "Житомирская" маршрутными такси №375, 771, 373 через село Мотыжин.

Дендропарк Добропарк (Фото: https://www.facebook.com/dobropark.ru)

Бучанский городской парк

Классический английский парк - ухоженные лужайки, подстриженные кусты, стилизованные античные колонны и статуи, можно найти в 20 км от Киева в городе Буча. Из дополнительных развлечений - мини-зоопарк, детская площадка, веревочный парк, а из бонусов - всю территорию парка покрывает бесплатный Wi-Fi.

Как добраться: Маршрутное такси от станции метро "Академгородок" №422, 381,

из метро "Святошин" №423, со станции метро "Героев Днепра" №421

Стоимость: вход бесплатный

Бучанский городской парк (Фото: https://fun)

Ранее мы писали о том, что для украинцев открывают границы некоторые страны и рассказывали, куда можно будет полететь в отпуск без ограничений.

Также мы рассказывали о том, куда летом можно поехать отдохнуть в Украине.