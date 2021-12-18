Как и куда организовать поездку с детьми в зимние праздники, чтобы понравилось всем: советы эксперта

В преддверие зимних рождественских и новогодних праздников в Украине перед многими родителями может возникнуть резонный вопрос о возможности поездки на отдых, в тур или на горнолыжный курорт на длинные выходные. Но как же быть с детьми? Смело берите их с собой в путешествие, рекомендует эксперт, и объясняет - куда лучше отправиться всей семьей, и как организовать такую вылазку.

Знаток дала полезные советы по выбору мест для путешествий с детьми, подготовки к поездкам, и указала на ряд организационных нюансов, которые следует учитывать, чтобы удовольствие от отдыха разделили все члены семьи.

Как организовать поездку

"Когда вы планируете какое-то путешествие, нужно учитывать интересы каждого члена семьи, а не только детей", - обратила внимание эксперт.

Она рекомендует попробовать все виды транспорта для поездки и даже методом "проб и ошибок" выбрать наиболее комфортный для вашего случая.

В то же время стоит обратить внимание, что ребенку очень тяжело больше 3 часов находиться в автокресле, поэтому нужно делать остановки, чтобы он побегал.

"Даже малышей до 1 года не стоит держать в кресле более 1,5 часов. Сейчас на отдельных заправках уже даже есть детские площадки, где малыши могут побегать. Когда дети постарше, то с собой уже можно брать игры, полезные вкусности", - говорит Матвеева.

Она добавила, что из личного опыта пришла к выводу, что с маленькими детьми удобнее всего путешествовать на поезде - там малыши могут побегать, вытянуть ноги, и нормально поспать ночью.

А вот детям школьного возраста легче дается длинная дорога, однако им важна компания, сказала опытная путешественница. Так, она советует брать в поездки с ними их друзей или соседей.

Куда поехать семьей зимой

Матвеева отметила, что сейчас в заснеженных Карпатах в этот предпраздничный период царит волшебная атмосфера, и можно "объединить активный отдых и наслаждение рождественской сказкой".

Однако, как добавила эксперт, при планировании путешествия в горы с детьми нужно учитывать жилищные условия и то, как туда добраться.

Так, билеты сейчас разбирают, как горячую "Киевскую перепичку", а в плане поисков жилья специалист советует использовать только официальные ресурсы и не гнаться за дешевизной.

"... Особенно если просят еще сбросить задаток. Очень много историй в Украине, когда люди остаются ни с чем", - предупредила Матвеева.

При поездках всей семьей в западные области она также советует обратить внимание на термальные источники, а вот крупные горнолыжные курорты, по ее убеждению, не очень подойдут.

"Сейчас очень много хороших источников, когда вы можете насладиться и гостиницей, и поплавать с ребенком в бассейне. По случаю можно и прокатиться на лыжах, однако с детьми я советую выбирать небольшие горнолыжные курорты. Если у вас ребенок еще не катается, то не стоит ехать в Буковель. Есть много курортов - Изки, Плай, Ждениево - маленьких, но там очень и дешевле, и комфортнее с маленьким ребенком, не будет толпы", - объясняет эксперт.

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