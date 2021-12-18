ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як і куди організувати поїздку з дітьми в зимові свята, щоб сподобалося всім: поради експерта

Новость на русском →
Субота 18 грудня 2021 19:54
Як і куди організувати поїздку з дітьми в зимові свята, щоб сподобалося всім: поради експерта Фото: куди поїхати в зимову подорож з дітьми в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У переддень зимових різдвяних і новорічних свят в Україні перед багатьма батьками може виникнути резонне питання про можливість поїздки на відпочинок, в тур або на гірськолижний курорт на довгі вихідні. Але як же бути з дітьми? Сміливо беріть їх з собою в подорож, рекомендує експерт, і пояснює - куди краще відправитися всією сім'єю, та як організувати таку вилазку.

Про це засновниця спільноти сімейних мандрівників "TravelMama Club" Олександра Матвєєва розповіла в ефірі "Українського радіо".

Знавець дала корисні поради щодо вибору місць для подорожей з дітьми, підготовки до поїздок, і вказала на ряд організаційних нюансів, які слід враховувати, щоб задоволення від відпочинку розділили всі члени сім'ї.

Як організувати поїздку

"Коли ви плануєте якусь подорож, потрібно враховувати інтереси кожного члена родини, а не тільки дітей", - звернула увагу експерт.

Вона рекомендує спробувати всі види транспорту для поїздки та навіть методом "проб і помилок" обрати найбільш комфортний для вашого випадку.

Разом з тим варто звернути увагу, що дитині дуже важко більше ніж 3 години перебувати в автокріслі, тому потрібно робити зупинки, щоб вона побігала.

"Навіть малюків до 1 року не варто тримати в кріслі понад 1,5 години. Зараз на окремих заправках вже навіть є дитячі майданчики, де малюки можуть побігати. Коли старші діти, то з собою вже можна брати ігри, корисні смаколики", - каже Матвєєва.

Вона додала, що з особистого досвіду дійшла висновків, що з маленькими дітьми найзручніше подорожувати поїздом - там малюки можуть побігати, витягнути ноги, і нормально поспати вночі.

А ось дітям шкільного віку легше дається довга дорога, проте їм важлива компанія, сказала досвідчена мандрівниця. Так, вона радить брати в поїздки з ними їхніх друзів або сусідів.

Куди поїхати сім'єю взимку

Матвєєва зазначила, що зараз в засніжених Карпатах в цей передсвятковий період панує чарівна атмосфера, і можна "об'єднати активний відпочинок і насолоду різдвяною казкою".

Однак, як додала експерт, при плануванні подорожі в гори з дітьми потрібно враховувати житлові умови й те, як туди дістатися.

Так, квитки зараз розбирають, як гарячу "Київську перепічку", а в плані пошуків житла фахівець радить використовувати тільки офіційні ресурси та не гнатися за дешевизною.

"... Особливо якщо просять ще скинути завдаток. Дуже багато історій в Україні, коли люди залишаються ні з чим", - попередила Матвєєва.

При поїздках всією сім'єю в західні області вона також радить звернути увагу на термальні джерела, а ось великі гірськолижні курорти, на її переконання, не дуже підійдуть.

"Зараз дуже багато гарно облаштованих джерел, коли ви можете насолодитися і готелем, і поплавати з дитиною в басейні. Принагідно можна й покататися на лижах, проте з дітьми я раджу обирати невеликі гірськолижні курорти. Якщо у вас дитина ще не катається, то не варто їхати в Буковель. Є багато курортів - Ізки, Плай, Жденієво - маленьких, але там дуже і дешевше, і комфортніше з маленькою дитиною, не буде натовпу", - пояснює експерт.

Де з дитиною знайти святого Миколая в Україні

  • У Львові головна резиденція святого Миколая - у Музеї народного зодчества та побуту імені Шептицького, його ще називають Шевченківський гай.
  • Буковинська резиденція чудотворця - у Чернівецькому обласному музеї народного зодчества та побуту.
  • У Хмельницькій області до Миколи в гості слід йти в Руську браму в Кам'янці-Подільському та в замку Острозьких у Старокостянтинові.
  • У Тернополі Святий Миколай зустрічає дітей у Збаразькому замку.
  • У Рівненській області чудотворець оселився в знаменитому Тунелі кохання.
  • У Карпатах святого Миколая можна зустріти в Національному природному парку Гуцульщина в селі Пістинь на Косівщині.
  • Також резиденція святого Миколая працює в комплексах у Красній Поляні поблизу Буковеля та в селі Грушів біля Коломиї.
  • На Закарпатті основна локація Чудотворця - в Ужгородському скансені, а ще він буде в Чинадіївському замку Сент-Міклош.
  • В Умані новорічна резиденція святого Миколая - на території історико-культурного заповідника "Стара Умань".
  • У Черкаській області його можна зустріти в комплексі "Дикий хутір" у Холодному Яру.
  • У Вінниці резиденція відкриється 19 грудня на території зоопарку.
  • У Чернігові святого Миколая можна відвідати в Міському палаці культури.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватимуть гірськолижні курорти України в цьому зимовому сезоні.

До слова, нещодавно стала відома нова схема, як шахраї обдурюють туристів із житлом у Карпатах.

А також повідомляли, які нові розваги та ціни чекають туристів на гірськолижному курорті Славське.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты зимние каникулы Туризм Новорічні свята
LITE
Король сніданків: нутріціолог розповіла, що найкраще їсти вранці
Король сніданків: нутріціолог розповіла, що найкраще їсти вранці