Як і куди організувати поїздку з дітьми в зимові свята, щоб сподобалося всім: поради експерта
У переддень зимових різдвяних і новорічних свят в Україні перед багатьма батьками може виникнути резонне питання про можливість поїздки на відпочинок, в тур або на гірськолижний курорт на довгі вихідні. Але як же бути з дітьми? Сміливо беріть їх з собою в подорож, рекомендує експерт, і пояснює - куди краще відправитися всією сім'єю, та як організувати таку вилазку.
Про це засновниця спільноти сімейних мандрівників "TravelMama Club" Олександра Матвєєва розповіла в ефірі "Українського радіо".
Знавець дала корисні поради щодо вибору місць для подорожей з дітьми, підготовки до поїздок, і вказала на ряд організаційних нюансів, які слід враховувати, щоб задоволення від відпочинку розділили всі члени сім'ї.
Як організувати поїздку
"Коли ви плануєте якусь подорож, потрібно враховувати інтереси кожного члена родини, а не тільки дітей", - звернула увагу експерт.
Вона рекомендує спробувати всі види транспорту для поїздки та навіть методом "проб і помилок" обрати найбільш комфортний для вашого випадку.
Разом з тим варто звернути увагу, що дитині дуже важко більше ніж 3 години перебувати в автокріслі, тому потрібно робити зупинки, щоб вона побігала.
"Навіть малюків до 1 року не варто тримати в кріслі понад 1,5 години. Зараз на окремих заправках вже навіть є дитячі майданчики, де малюки можуть побігати. Коли старші діти, то з собою вже можна брати ігри, корисні смаколики", - каже Матвєєва.
Вона додала, що з особистого досвіду дійшла висновків, що з маленькими дітьми найзручніше подорожувати поїздом - там малюки можуть побігати, витягнути ноги, і нормально поспати вночі.
А ось дітям шкільного віку легше дається довга дорога, проте їм важлива компанія, сказала досвідчена мандрівниця. Так, вона радить брати в поїздки з ними їхніх друзів або сусідів.
Куди поїхати сім'єю взимку
Матвєєва зазначила, що зараз в засніжених Карпатах в цей передсвятковий період панує чарівна атмосфера, і можна "об'єднати активний відпочинок і насолоду різдвяною казкою".
Однак, як додала експерт, при плануванні подорожі в гори з дітьми потрібно враховувати житлові умови й те, як туди дістатися.
Так, квитки зараз розбирають, як гарячу "Київську перепічку", а в плані пошуків житла фахівець радить використовувати тільки офіційні ресурси та не гнатися за дешевизною.
"... Особливо якщо просять ще скинути завдаток. Дуже багато історій в Україні, коли люди залишаються ні з чим", - попередила Матвєєва.
При поїздках всією сім'єю в західні області вона також радить звернути увагу на термальні джерела, а ось великі гірськолижні курорти, на її переконання, не дуже підійдуть.
"Зараз дуже багато гарно облаштованих джерел, коли ви можете насолодитися і готелем, і поплавати з дитиною в басейні. Принагідно можна й покататися на лижах, проте з дітьми я раджу обирати невеликі гірськолижні курорти. Якщо у вас дитина ще не катається, то не варто їхати в Буковель. Є багато курортів - Ізки, Плай, Жденієво - маленьких, але там дуже і дешевше, і комфортніше з маленькою дитиною, не буде натовпу", - пояснює експерт.
Де з дитиною знайти святого Миколая в Україні
- У Львові головна резиденція святого Миколая - у Музеї народного зодчества та побуту імені Шептицького, його ще називають Шевченківський гай.
- Буковинська резиденція чудотворця - у Чернівецькому обласному музеї народного зодчества та побуту.
- У Хмельницькій області до Миколи в гості слід йти в Руську браму в Кам'янці-Подільському та в замку Острозьких у Старокостянтинові.
- У Тернополі Святий Миколай зустрічає дітей у Збаразькому замку.
- У Рівненській області чудотворець оселився в знаменитому Тунелі кохання.
- У Карпатах святого Миколая можна зустріти в Національному природному парку Гуцульщина в селі Пістинь на Косівщині.
- Також резиденція святого Миколая працює в комплексах у Красній Поляні поблизу Буковеля та в селі Грушів біля Коломиї.
- На Закарпатті основна локація Чудотворця - в Ужгородському скансені, а ще він буде в Чинадіївському замку Сент-Міклош.
- В Умані новорічна резиденція святого Миколая - на території історико-культурного заповідника "Стара Умань".
- У Черкаській області його можна зустріти в комплексі "Дикий хутір" у Холодному Яру.
- У Вінниці резиденція відкриється 19 грудня на території зоопарку.
- У Чернігові святого Миколая можна відвідати в Міському палаці культури.
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