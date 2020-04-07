Куда обращаться, если у вас симптомы коронавируса и вам отказали в тестировании

Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус продолжает заражать все больше украинцев, поэтому в Минздраве рассказали, куда звонить при симптомах заболевания

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1462 человек. Больше всего зараженных находится в Киеве – 253 человека. Если вы обнаружили у себя симптомы заболевания, то необходимо действовать по четким алгоритмам.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, если у вас есть симптомы COVID-19, то в первую очередь необходимо позвонить своему семейному врачу.

После консультирования врач примет дальнейшие решения касательно больного. Семейный врач может сам выехать в пациенту, или же пришлет специальную мобильную бригаду, которая возьмет все необходимы образцы для исследований в вирусологической лаборатории.

Если у вас нет семейного врача, то вы можете позвонить на "горячую линию" в своей области.

Телефоны "горячих линий" (фото: facebook.com/moz.ukr)

Кроме того, можно позвонить в 103 и сообщить о своей ситуации. В случае необходимости экстренная медицинская помощь направит мобильную группу для забора образцов. Если состояние больного тяжелое, то его госпитализируют.

В случае отказа в проведении тестирования, или возникновения вопроса о проведении тестирования, можно позвонить на "горячую линию" 0-800-505-201, которая работает в Минздраве.

"На сегодня мы можем тестировать все случаи подозрений, а также фиксируем и тестируем каждый случай пневмонии, который в наших стационарах. В то же время лаборатории обязаны отбирать материалы для исследования у умерших от пневмонии, чтобы не пропустить случаи коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Напомним, что на Закарпатье разгорелся скандал после того, как врачи обнародовали диагноз умершей от COVID-19.