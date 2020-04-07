Куди звертатися, якщо у вас симптоми коронавіруса і вам відмовили в тестуванні

Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус продовжує заражати все більше українців, тому у МОЗ розповіли, куди телефонувати при симптомах захворювання

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 1462 осіб. Найбільше заражених знаходиться в Києві – 253 людини. Якщо ви виявили у себе симптоми захворювання, то необхідно діяти за чітким алгоритмом.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якщо у вас є симптоми COVID-19, то в першу чергу необхідно подзвонити своєму сімейному лікареві.

Після консультування лікар прийме подальші рішення стосовно хворого. Сімейний лікар може сам виїхати в пацієнту, або ж надішле спеціальну мобільну бригаду, яка візьме всі необхідні зразки для досліджень у вірусологічній лабораторії.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то ви можете зателефонувати на "гарячу лінію" в своїй області.

Телефони "гарячих ліній" (фото: facebook.com/moz.ukr)

Крім того, можна зателефонувати 103 і повідомити про свою ситуацію. У разі необхідності екстрена медична допомога направить мобільну групу для забору зразків. Якщо стан хворого тяжкий, то його госпіталізують.

У разі відмови у проведенні тестування, або виникнення питання про проведення тестування, можна зателефонувати на "гарячу лінію" 0-800-505-201, яка працює в МОЗ.

"На сьогодні ми можемо тестувати всі випадки підозри, а також фіксуємо і тестуємо кожен випадок пневмонії, який в наших стаціонарах. У той же час лабораторії зобов'язані відбирати матеріали для дослідження у померлих від пневмонії, щоб не пропустити випадки коронавірусної хвороби", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, що на Закарпатті розгорівся скандал після того, як лікарі оприлюднили діагноз померлої від COVID-19.