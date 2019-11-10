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Якубович перенес операцию на сердце: ведущий рассказал о своем состоянии

STYLERПерсоны    10.11.2019 - 13:33
Якубович перенес операцию на сердце: ведущий рассказал о своем состоянии
Коллаж РБК-Украина

Ведущий ответил на сообщение об операции

74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович перенес операцию на сердце, о чем информируют росСМИ. Однако мужчина данную информацию опровергает, утверждая, что у него все отлично.

Как стало известно, Якубович сам обратился в медучреждение из-за проблем со здоровьем. Пострадавшему сделали операцию и уже на следующий день отпустили домой.

Якубович перенес операцию на сердце: ведущий рассказал о своем состоянииЛеонид Якубович попал в больницу (yakubovitch.com)

Однако директор телеведущего Табриз Шахиди опроверг слухи об операции шоумена. "Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится", - сказал Шахиди.

Директор Якубовича также добавил, что в планах телеведущего - съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков "Поле чудес".

Сам Якубович решил прокомментировать слухи в шуточной форме: "Меня только что на носилках из реанимации принесли на теннисный корт, я играю, потом на носилках меня унесут обратно", - сказал он.

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