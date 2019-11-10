Якубович переніс операцію на серці: ведучий розповів про свій стан

Колаж РБК-Україна

Ведучий відповів на повідомлення про операцію

74-річний шоумен і телеведучий Леонід Якубович переніс операцію на серці, про що інформують росЗМІ. Проте чоловік дану інформацію спростовує, стверджуючи, що у нього все відмінно.

Як стало відомо, Якубович сам звернувся в медустанову через проблеми зі здоров'ям. Постраждалому зробили операцію і вже на наступний день відпустили додому.

Леонід Якубович потрапив у лікарню (yakubovitch.com)

Однак директор телеведучого Табріз Шахіді спростував чутки про операцію шоумена. "Леонід Аркадійович в повному порядку. Жодних операцій не було і не передбачається", - сказав Шахіді. Директор Якубовича також додав, що в планах телеведучого - зйомки в рекламних проектах та підготовка чергових випусків "Поле чудес".

Сам Якубович вирішив прокоментувати чутки в жартівливій формі: "Мене тільки що на ношах з реанімації принесли на тенісний корт, я граю, потім на ношах мене заберуть назад", - сказав він.