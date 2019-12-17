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Кубань - это Украина: всплыли уникальные факты 100-летней давности

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 12:11
Кубань - это Украина: всплыли уникальные факты 100-летней давности
Украинцев было гораздо больше до создания СССР (коллаж РБК-Украина)

Большую территорию сегодняшней России до начала господства коммунистического режима населяли украинцы

Стали известны неожиданные факты из истории украинцев и Украины. Так, по данным карты, изданной в 1920 году в Вене исследователем Георгом Гасенко, можно сделать вывод, что 100 лет назад украинцы преобладали среди населения нескольких регионов мира. Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Назар Токар.

Кубань - это Украина: всплыли уникальные факты 100-летней давности

Расселение украинцев в мире

В соответствии с картой, больше всего украинцев проживало на территории современной Украины, включительно с Крымом, Белгородской областью и востоком Венгрии. Кроме того, практически вся Кубань, большая часть Кавказа и современного Краснодарского края России имели до 90% населения, которое состояло из этнических украинцев.

По переписи 1926 года, часть регионов Кубани имела 75-90% украинцев среди населения, больше половины Кубани в 1897 году говорила на украинском языке.

Кубань - это Украина: всплыли уникальные факты 100-летней давности

Большая часть Кубани разговаривала на украинском языке (красный цвет на карте)

В Крыму жили украинцы и крымские татары, что в очередной раз опровергает миф про "российский Крым".

Большая часть украинцев жила в начале 1920-х в Зеленом Клине на Дальнем Востоке России. Среди 690 тысяч жителей Приморщины 607 тыс. составляли украинцы, второй по численности нацией там были корейцы и на третьем месте шли русские, чья доля там составляла менее 10%.

Местная перепись 1917 года указывала, что большинство населения Приморья составляли этнические украинцы, но после начала советской оккупации ситуация кардинально изменилась. По данным Википедии, уже за переписями 1923 года украинцами себя назвали 33,7%, до 1989 года это число уменьшилось до 7,9%.

В 1821-1915 годах из Австро-Венгрии и Российской империи в США эмигрировало 7,4 млн граждан, из них 1,2 млн были украинцами.

Добавим, что Гасенко в первой половине ХХ века оценивает прирост украинцев в 2% в год, согласно его прогнозам, в 1962-м число украинцев должно было достигнуть 100 млн жителей, французов - 70 млн, а россиян - 96 млн.

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