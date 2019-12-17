Кубань - це Україна: спливли унікальні факти 100-річної давнини

Українців було набагато більше до створення СРСР (колаж РБК-Україна)

Велику територію сьогоднішньої Росії до початку панування комуністичного режиму населяли українці

Стали відомими неочікувані факти з історії українців та України. Так, за даними карти, виданої 1920 року у Відні дослідником Георґом Гасенком, можна зробити висновок, що 100 років тому українці переважали серед населення кількох регіонів світу. Про це пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Назар Токар.

Розселення українців у світі

Згідно з картою, найбільше українців проживало на території сучасної України, включно з Кримом, Білгородською областю та сходом Угорщини. Окрім того, практично вся Кубань, велика частина Кавказу та сучасного Краснодарського краю Росії мали до 90% населення, що складалось з етнічних українців.

За переписом 1926 року, частина регіонів Кубані мала 75-90% українців серед населення, більше половини Кубані 1897 року говорила українською мовою.

Більша частина Кубані розмовляла українською мовою (червоний колір на карті)

В Криму жили українці та кримська татари, що вчергове спростовує міф про "російський Крим".

Велика частка українців жила на початку 1920-х у Зеленому Клині на Далекому Сході Росії. Серед 690 тисяч жителів Приморщини 607 тис. складали українці, другою за чисельністю нацією там були корейці і на третьому місці йшли росіяни, чия частка там складала менше 10%.

Місцевий перепис 1917 року вказував, що більшість населення Примор’я складали етнічні українці, але після початку радянської окупації ситуація кардинально змінилась. За даними Вікіпедії, вже за переписами 1923 року українцями себе назвали 33,7%, до 1989 року це число зменшилось до 7,9%.

У 1821-1915 роках з Австро-Угорщини та Російської імперії до США емігрувало 7,4 млн громадян, з них 1,2 млн були українцями.

Додамо, що Гасенко у першій половині ХХ століття оцінює приріст українців у 2% на рік, згідно його прогнозів 1962-го року число українців мало сягнути 100 мільйонів людей, французів - 70 млн, а росіян - 96 млн.