Яку їжу можна давати дитині в школу, а які продукти - категорично заборонені

З початком нового навчального року усі батьки знову задумались, що краще покласти в ланч-бокси дітям. Їжа повинна бути не лише смачною та корисною, а й безпечною для дитини.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які продукти безпечно давати дитині в школу, а які варто уникати, адже вони можуть нашкодити.
Під час навчального року дитина багато часу проводить поза домом. Головне завдання дорослих - забезпечити її корисною і смачною їжею, яка дасть енергію для навчання та заняття спортом.
Загалом корисна для здоров'я дитині їжа складається з 4 кроків:
Важливо, не варто давати дитині з собою кисломолочні продукти, рибу та м’ясо, якщо вона не з’їсть їх у найближчі кілька годин або не матиме можливості поставити в холодильник.
Дієтолог Світлана Фус також назвала свої варіанти здорових перекусів для дитини у школу:
Додамо, що вода - це пріоритетний для дитини напій. Намагайтеся уникати солодкої газованої води, енергетичних напоїв та йогуртів із наповнювачами. Всі ці варіанти містять надмір цукру.
Перше потрібно звернути увагу на продукти з високим ступенем обробки, в яких є багато цукру чи інших підсолоджувачів. Цукерки, шоколад та солодкі напої краще залишити вдома.
До того ж варто утриматися від поширених алергенів, таких як арахіс та горіхи. Однак, навіть якщо у вашої дитини немає алергії, варто врахувати той факт, що діти часто діляться їжею.
Давати дитині з собою виноград або попкорн - теж не надто гарна ідея. Діти завжди дуже активні, тому існує ризик, що вони зможуть подавитися цими продуктами.
Всім відомі чипси або снеки містять багато натрію, консервантів і шкідливих жирів.
Окрім того, батькам варто пам'ятати про красу. Дитина із задоволенням поїсть з гарного ланч-боксу, особливо, якщо вона вибрала його сама.
Раніше ми повідомляли, які продукти не можна давати дітям до одного року.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Світлани Фус, портал про здоров'я та правильне харчування школярів "Знаїмо" та сайт CDC.