Яку їжу можна давати дитині в школу, а які продукти - категорично заборонені

Яку їжу дати дитині в школу

Під час навчального року дитина багато часу проводить поза домом. Головне завдання дорослих - забезпечити її корисною і смачною їжею, яка дасть енергію для навчання та заняття спортом.

Загалом корисна для здоров'я дитині їжа складається з 4 кроків:

Оберіть один фрукт - це може бути груша, яблука, цитрусові чи банани взимку

Два види овочів. Наприклад, свіжу моркву, редис або огірок, солодкий перець. Також це можуть бути тушкована або запечена цвітна капуста чи гарбуз

Цільнозернові продукти - гречка, нешліфований рис, перлова крупа, пшоно, цільнозернові хлібці або хліб та лаваш з висівками

Білкові продукти. Варіанти бобових: тушкована квасоля, нут, сочевиця, горох та хумус. Тваринний білок: тушковане м’ясо, птиця, яйця, солена риба. Обирайте продукти, які можуть зберігатися кілька годин

Важливо, не варто давати дитині з собою кисломолочні продукти, рибу та м’ясо, якщо вона не з’їсть їх у найближчі кілька годин або не матиме можливості поставити в холодильник.

Дієтолог Світлана Фус також назвала свої варіанти здорових перекусів для дитини у школу:

Бутерброд: хліб з висівками або з цільного зерна, листя салату (пекінської капусти), зелень, шматочок запеченої індички (курки, риби, омлет)

Лаваш - начинка за смаком дитини

Млинці з начинкою по смаку дитини

Мафіни

Кіш - начинки фруктові з сиром, овочеві з яйцем і птицею або рибою⁣⁣

Додамо, що вода - це пріоритетний для дитини напій. Намагайтеся уникати солодкої газованої води, енергетичних напоїв та йогуртів із наповнювачами. Всі ці варіанти містять надмір цукру.

Продукти, які можуть нашкодити

Перше потрібно звернути увагу на продукти з високим ступенем обробки, в яких є багато цукру чи інших підсолоджувачів. Цукерки, шоколад та солодкі напої краще залишити вдома.

До того ж варто утриматися від поширених алергенів, таких як арахіс та горіхи. Однак, навіть якщо у вашої дитини немає алергії, варто врахувати той факт, що діти часто діляться їжею.

Давати дитині з собою виноград або попкорн - теж не надто гарна ідея. Діти завжди дуже активні, тому існує ризик, що вони зможуть подавитися цими продуктами.

Всім відомі чипси або снеки містять багато натрію, консервантів і шкідливих жирів.

Окрім того, батькам варто пам'ятати про красу. Дитина із задоволенням поїсть з гарного ланч-боксу, особливо, якщо вона вибрала його сама.