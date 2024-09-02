Какую еду можно давать ребенку в школу, а какие продукты - категорически запрещены

С началом нового учебного года все родители снова задумались, что лучше положить в ланч-боксы детям. Еда должна быть не только вкусной и полезной, но и безопасной для ребенка.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты безопасно давать ребенку в школу, а какие стоит избегать, ведь они могут навредить.
Во время учебного года ребенок много времени проводит вне дома. Главная задача взрослых - обеспечить ееего полезной и вкусной пищей, которая даст энергию для обучения и занятия спортом.
В общем, полезная для здоровья ребенку пища состоит из 4 шагов:
Важно, не стоит давать ребенку с собой кисломолочные продукты, рыбу и мясо, если он не съест их в ближайшие несколько часов или не сможет поставить в холодильник.
Диетолог Светлана Фус также назвала свои варианты здоровых перекусов для ребенка в школу:
Добавим, что вода - это приоритетный для ребенка напиток. Старайтесь избегать сладкой газировки, энергетических напитков и йогуртов с наполнителями. Все эти варианты содержат избыток сахара.
Первое следует обратить внимание на продукты с высокой степенью обработки, в которых есть много сахара или других подсластителей. Конфеты, шоколад и сладкие напитки лучше оставить дома.
К тому же следует воздержаться от распространенных аллергенов, таких как арахис и орехи. Однако даже если у вашего ребенка нет аллергии, стоит учесть тот факт, что дети часто делятся едой.
Давать ребенку с собой виноград или попкорн - тоже не слишком хорошая идея. Дети всегда очень активны, поэтому существует риск того, что они смогут подавиться этими продуктами.
Всем известные чипсы или снеки содержат много натрия, консервантов и вредных жиров.
Кроме того, родителям следует помнить о красоте. Ребенок с удовольствием поест из хорошего ланч-бокса, особенно, если он выбрал его сам.
Ранее мы сообщали, какие продукты нельзя давать детям до одного года.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Светланы Фус, портал о здоровье и правильное питания школьников "Знаїмо" и сайт CDC.