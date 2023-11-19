Яку термобілизну вибрати, щоб не замерзнути без опалення взимку: огляд товарів і цін

Багато українців, враховуючи торішній досвід, готується до важкої зими, тому утеплює будинки та скуповує обігрівачі. У попиті також термокомплекти, які допомагають уникнути переохолодження.

Про те, як вибрати термобілизну та скільки вона коштує, пише РБК-Україна (проект Styler).

Яка буває термобілизна

Загалом термобілизну можна поділити на зимову, спортивну та демісезонну. Залежно від рівня захисту її також розділяють на категорії:

microweight - демісезонний варіант, який добре підходить для прогулянок або катання на велосипеді

lightweight - для ранньої весни і пізньої осені, коли ще не надто холодно

midweight - призначена для занять спортом взимку - катання на лижах чи сноуборді, походів в гори. Також такий варіант годиться для повсякденного носіння, коли є мінусова температура

heavyweight - призначена для температур нижче 25 градусів морозу

Ціни на термокомплекти в інтернеті (скриншот)

Яку термобілизну вибрати

Перед тим, яку купувати термобілизну, треба визначитись, як саме ви будете її використовувати.

для бігу в холодну пору року треба вибирати білизну з поліпропілену

для катання на лижах - з поліестеру або еластану

для прогулянок - комбіновану гібридну з поєднанням бавовни і синтетичних тканин

для щоденного використання - вироби середньої товщини з м'якого флісу або тканин змішаного складу

Звертайте увагу на склад тканини. Наприклад, поліпропілен відводить вологу, поліестер утримує тепло. Поліамід легкий і приємний на дотик, його використовують для пошиття безшовних моделей. Еластан підвищує зносостійкість, а от бавовна гігроскопічна добре "дихає", а у поєднанні з синтетикою ще й швидко сохне. Шерсть овець мериносів зігріває і перешкоджає появі неприємних запахів.

Які показники є важливими

Існує хибне уявлення про те, що якісний виріб має бути повністю натуральним. Але якщо ви знайдете 100% бавовняну або вовняну річ із позначкою "термобілизна", то вас обманюють. Можливо такий виріб справді є теплим, але називатися термобілизною він не може. Функціональний комплект має бути із синтетичних матеріалів.

Дуже важливо вибрати правильний розмір. Білизна має повторювати усі вигини тіла, гарно прилягати, але не перетискати і не збиратися складками. Якщо купуєте через інтернет, то варто орієнтуватись не лише на розмірну сітку, а й попросити продавця скинути розміри у см - так буде простіше зрозуміти, чи виріб вам підійде. Це важливо, оскільки термобілизна належить до категорії товарів, які не можна повертати.

Ще один гарний варіант - ви можете поміряти конкретний термокомплект у магазині, а купити аналогічний через інтернет. Зазвичай, так дешевше.

Скільки коштує термокомплект і як за ним доглядати

Вартість термобілизни залежать від виробника та складу тканини. Ціни стартують від 540 грн і сягають 2 200 грн. Додатково зараз варто відстежувати знижки до Чорної п'ятниці, оскільки можна купити товар вигідніше.

Аби термобілизна довго прослужила, за нею потрібно правильно доглядати. Детальні рекомендації йдуть в інструкції до кожного виробу. Деякі моделі вимагають делікатного режиму прання в пральній машині, деякі - прання вручну і відмови від віджимання. Тому не лінуйтесь читати етикетку термобілизни.

Ціни на чоловічі термокомплекти (скриншот)