Какое термобелье выбрать, чтобы не замерзнуть без отопления зимой: обзор товаров и цен

Многие украинцы, учитывая опыт прошлого года, готовятся к тяжелой зиме, поэтому утепляют дома и скупают обогреватели. Пользуются спросом также термокомплекты, которые помогают избежать переохлаждения.

О том, как выбрать термобелье и сколько оно стоит, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Какое бывает термобелье

В целом термобелье можно разделить на зимнее, спортивное и демисезонное. В зависимости от уровня защиты его также разделяют на категории:

microweight - демисезонный вариант, который хорошо подходит для прогулок или катания на велосипеде

lightweight - для ранней весны и поздней осени, когда еще не слишком холодно

midweight - предназначено для занятий спортом зимой - катания на лыжах или сноуборде, походов в горы. Также такой вариант годится для повседневного использования, когда есть минусовая температура

heavyweight - предназначено для температур ниже 25 градусов мороза

Цены на термокомплекты в интернете (скриншот)

Какое термобелье выбрать

Перед тем, какое покупать термобелье, нужно определиться, как именно вы будете его использовать.

для бега в холодное время года нужно выбирать белье из полипропилена

для катания на лыжах - из полиэстера или эластана

для прогулок - комбинированное гибридное с сочетанием хлопка и синтетических тканей

для ежедневного использования - изделия средней толщины из мягкого флиса или тканей смешанного состава

Обращайте внимание на состав ткани. К примеру, полипропилен отводит влагу, полиэстер удерживает тепло. Полиамид легок и приятен на ощупь, его используют для пошива бесшовных моделей. Эластан повышает износостойкость, а вот гигроскопический хлопок хорошо "дышит", а в сочетании с синтетикой еще и быстро сохнет. Шерсть овец мериносов согревает и препятствует появлению неприятных запахов.

Какие показатели важны

Существует заблуждение о том, что качественное изделие должно быть полностью натуральным. Но если вы найдете 100% хлопчатобумажную или шерстяную вещь с пометкой "термобелье", то вас обманывают. Возможно такое изделие действительно теплое, но называться термобельем оно не может. Функциональный комплект должен быть из синтетических материалов.

Очень важно выбрать правильный размер. Белье должно повторять все изгибы тела, хорошо прилегать, но не пережимать и не собираться складками. Если покупаете через интернет, то стоит ориентироваться не только на размерную сетку, но и попросить продавца сбросить размеры в см - так будет проще понять, подойдет ли вам изделие. Это важно, поскольку термобелье относится к категории товаров, которые нельзя возвращать.

Еще один хороший вариант - вы можете померить конкретный термокомплект в магазине, а купить аналогичный через интернет. Как правило, так дешевле.

Сколько стоит термокомплект и как за ним ухаживать

Стоимость термобелья зависит от производителя и состава ткани. Цены стартуют от 540 грн и достигают 2 200 грн. Дополнительно сейчас стоит отслеживать скидки в Черную пятницу, поскольку можно купить товар выгоднее.

Чтобы термобелье долго прослужило, за ним нужно правильно ухаживать. Подробные рекомендации приведены в инструкции к каждому изделию. Некоторые модели требуют деликатного режима стирки в стиральной машине, некоторые - стирки вручную и отказа от отжима. Поэтому не ленитесь читать этикетку термобелья.

Цены на мужские термокомплекты (скриншот)