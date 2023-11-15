Прилади для обігріву: що і за скільки купують українці сьогодні найчастіше

Електрообігрівачі, конвектори, тепловентилятори, буржуйки - варіантів приладів для обігріву оселі на ринку існує чимало. Кожен має можливість обрати для себе свій пристрій, який підійде під індивідуальні потреби та гаманець.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на статистику, якою ділиться платформа OLX Україна, розповідає про товари для обігріву дому, які мають найбільший попит в українців, а також про їхню вартість.

Що купують українці для обігріву оселі

Одним із найпопулярніших і найбільш доступних за ціною приладів для обігріву є тепловентилятор або так званий "дуйчик". Його ціна сьогодні близько 569 грн. При цьому, як кажуть експерти OLX Україна, медіанна ціна на тепловентилятори зменшилась майже на 30%, порівняно із жовтнем 2022 року.

Тепловентилятор (фото: Freepik)

Популярним серед українців є також керамічний обігрівач (керамічна панель). Зараз ці прилади можна купити за 2 225 грн, що на 11% дешевше, ніж минулого року. Однак і попит на такі обігрівачі цього річ впав більш ніж на 70%.

Часто для обігріву оселі купують інфрачервоний обігрівач, вартість якого коливається в межах 1 712 грн.

У топі приладів для обігріву також знаходиться масляний радіатор. Його медіанна ціна сягає 2 500 грн, що на 31% менше, ніж у жовтні 2022 року.

Масляний радіатор (фото: Comfy.ua)

Медіанна вартість електричного конвектора наразі складає 1 975 гривень.

Одним із найдорожчих пристроїв для обігріву (6 200 грн) є електричний камін. Ціни на цю "розкіш" зросла на 17% порівняно із минулорічним жовтнем.

Також для обігріву оселі дровами українці купують каміни та печі. Медіанна вартість перших складає майже 15 000 грн. Попит на них, щоправда, теж невеликий. А печі на дровах можна придбати за 7 800 грн.

Електричний камін (фото: prom.ua)

"Порівнюючи з минулим роком медіанні ціни зросли - вартість печей піднялась на 34%, а камінів на 6%", - говорять аналітики.

Експерти платформи також констатують, що "загалом по пристроях для обігріву оселі відбувся спад попиту на 66%, порівнюючи із жовтнем 2022 року".