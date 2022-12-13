Яку температуру варто підтримувати вдома, щоб зекономити на платіжках

Яку температуру підтримувати вдома?

Експерт з опалення Енді Керр каже, що ідеальна кімнатна температура взимку становить від 18 до 20 градусів.

"Взимку може виникнути бажання підвищити температуру на термостаті. Але експерименти з різними температурами можуть як зменшити рахунки за електроенергію, так і потенційно сприяти кращому нічному сну", - пояснює він.

Замість того, щоб встановлювати одну температуру на весь день, спробуйте перемикатися між денною та нічною, оскільки це може зменшити споживання енергії.

Експерт зазначив, що це міф про те, що ввімкнене опалення на цілий день допоможе заощадити на оплаті електроенергії. Він пояснює це тим, що котел постійно споживатиме енергію.

Набагато енергоефективніше та дешевше налаштувати котел так, щоб він запускався лише тоді, коли вам потрібна тепла вода чи опалення, а на термостаті встановлюйте лише ту температуру, яка потрібна для вашого будинку.

Постійне спалювання палива для опалення вашого будинку призведе не тільки до використання енергії, але й до її втрат.

Наостанок Енді порекомендував тримати термостат встановленим на мінімум 10 градусів, щоб уникнути замерзання труб.

Намагайтеся змінювати температуру в батареях протягом доби (фото: Freepik)