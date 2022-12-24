В какую сумму обойдется использование генератора на одни сутки
Из-за массовых отключений электроэнергии украинцы массово закупают генераторы - дизельные и бензиновые. Они нужны для того чтобы была возможность включить отопление, подключить холодильник и другие важные электроприборы. Также генераторы ставят торговые точки - чтобы была возможность работать.
В какую сумму обойдется работа генератора за один час или за одни сутки, рассказали в UaPortal.
Генератор - очень удобное приспособление, но отнюдь не дешевое. На обслуживание этого агрегата в сутки уйдет несколько сотен гривен.
Стоимость дизельного или бензинового генератора зависит от мощности. Небольшого генератора с мощностью 3 кВт хватит на работу холодильника, котла, насоса для воды. Для частного дома или офиса нужен генератор помощнее - до 5 кВ.
Дизельный генератор обычно потребляет 250г/кВтч, то есть при выработке киловатт энергии за один час работы он спалит 250 г топлива. За 24 часа - 6 литров.
Бензиновый генератор при такой нагрузке возьмет 350 г топлива, за сутки - 8,4 литра в сутки.
Средняя цена литра дизеля в Украине сейчас составляет около 55 грн/литр. На сутки работы дизельного генератора нужно купить 6 литров, соответственно его использование в сутки потянет 330 гривен.
Литр бензина А-95 сейчас стоит в среднем 51,39 грн. Сутки использования такого генератора потянут более 430 гривен.
Чтобы высчитать расходы топлива на генератор за определенное время, можно использовать специальную формулу:
G умножить на P, где G - это расход топлива на 1 кВт нагрузки в час (л/кВт в час), а Р - значение нагрузки на устройство в кВт.
Сотрудники ГСЧС напоминают, что генераторы нужно устанавливать с учетом всем правил, так как они могут привести к отравлениям или гибели людей.
"Помните, генераторы продуцируют угарный газ! Особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях, или ближе 6 метров к окнам или стенам здания. Будьте ответственны! От вас зависит ваша безопасность и безопасность окружающих!" - призывают спасатели.
Они показали на фото, как устанавливать генераторы категорически нельзя.
Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы теперь могут заказать генераторы и павербанки без пошлин.
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