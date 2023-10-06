Яку суму безпечно тримати в банку, бо її гарантовано повернуть

Яку суму безпечно тримати в банку

"До кінця дії воєнного стану та три місяці після держава гарантує 100% повернення усіх вкладів у всіх банках. Зверніть увагу, що гроші ФОП гарантуються, а от юридичних осіб - ні. Це стосується як депозитів, так і просто грошей на рахунках", - пояснює експерт.

Якщо у вас кошти у валюті, то відшкодування буде у гривні за офіційним курсом НБУ.

"Через три місяці після закінчення воєнного стану гарантуватися будуть 600 тисяч на одну особу в одному банку. При наявності депозиту в Монобанку та УніверсалБанку, це буде рахуватися, як один банк, бо Монобанк не є самостійним банком. Це діджитал продукт УніверсалБанку", - додала Рудевіч.

Вона наголосила, що те ж саме стосується IziБанку та СпортБанку, які працюють через ТаскомБанк.

"Суми вище не гарантуються і будуть відшкодовуватись за рахунок продажу майна, але його може не вистачити. У будь-якому разі не варто тримати усю суму в одному банку, розбивайте між кількома. Це суттєво знизить ризики", - каже фінансист.

Як отримати максимальну вигоду із депозиту

Рудевіч також пояснила, як отримати більше вигоди із річного депозиту.

"Відсотки річного депозиту вищі, ніж на 1-3 місяці. Водночас хочеться отримати більше і при цьому мати доступ до грошей і не чекати рік. Що ж тоді робити? Варто інвестувати "драбинкою", - каже експерт.

Наприклад, якщо ви хочете покласти на депозит 1000 доларів, то розбийте їх на 4 частини. І кожну з цих частин покладіть на депозит на термін 3, 6, 9 і 12 місяців.

"Після 3 місяців продовжіть перший вклад на рік. Через три місяці - ще один вклад на рік, а далі - аналогічно. Через 9 місяців у вас буде 4 депозити із високою ставкою, як у річного депозиту. При цьому кожних 3 місяці частинка цих грошей (1/4) повертатиметься вам на рахунок", - пояснює Рудевіч.

Якщо у вас щось трапиться, то ви зможете зняти ці гроші й вирішити проблему.

"Так ви поєднуєте і ліквідність - здатність швидко отримати гроші, і дохідність. Дохід буде високий - як за річний депозит", - наголосила фінансист.

Також вона зазначила, що можна суму поділити на 4 частини, а можна на 12 і вкладати щомісяця на річний депозит.