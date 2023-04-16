Як гідно вийти із конфліктної ситуації: 5 стратегій від психологів

Які є стратегії виходу із конфліктів

"Розбіжність інтересів з іншими людьми - це невіддільна частина комунікації. Конфлікти стаються з нами всюди: на роботі, вдома з родиною та у спілкуванні з друзями. Але конфлікт не обов’язково є чимось поганим", - пояснюють експерти.

Вони наголошують, що конфлікт може перерости у сварку, коли учасники, відстоюючи свої кордони, обирають неправильно стратегію.

"Вчені Кен Томас і Ральф Кілмен з Університету Пітсбурга вважали, що існує всього п’ять стилів, кожен з яких може бути доречним у певній ситуації. Детальніше про них розповідаємо нижче", - додають експерти.

Самопожертва

Людина свідомо повністю відмовляється від своїх інтересів, щоб задовольнити іншу сторону, бо її головна мета - припинити суперечку. Ця поведінка також характерна для людей, які дуже бояться осуду та хочуть своєю поступливістю уникнути критики.

Співпраця

Цей стиль можна застосувати тільки там, де відверто обговорюються розбіжності у поглядах та бажаннях. Спільно з іншою стороною людина шукає приховані інтереси та ресурси для їх задоволення.

Конкурентна стратегія

Людина орієнтована лише на перемогу і тому не зважає на потреби інших учасників. Такий варіант також можливий, коли ставка є надто високою. Конкурентний учасник буде намагатись нав'язати іншим свій варіант виходу із ситуації, тиснути, може вдаватись до маніпуляції та погроз. Шукати мінімальні помилки в аргументації опонента.

Стиль ухилення

Це переважно спроби ігнорувати проблему, небажання говорити про ситуацію, бо "не на часі". Людина, яка дотримуватися цього стилю, намагається зберегти свій нейтралітет і може дратуватися, коли від неї вимагають участі.

Пошук компромісу

Цю стратегію Томас та Кілмен розмістили в середині своєї сітки як варіант із найбільшою ймовірністю успіху. Він передбачає, що кожна сторона конфлікту поступається деякими вигодами і отримує щось натомість.

Компроміс є найбільш ефективним в ситуаціях, коли задовольнити потреби всіх учасників просто неможливо.