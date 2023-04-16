RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как достойно выйти из конфликтной ситуации: 5 стратегий от психологов

Как выйти из конфликтной ситуации (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Люди постоянно попадают в конфликтные ситуации и избежать этого просто невозможно. Впрочем, важно уметь разрешать споры так, чтобы не навредить себе и своей ситуации.

О 5 стратегиях поведения во время конфликта и наилучшем варианте решения этой ситуации, рассказали на странице Центра психологии и развития Kyivdvoryk Instagram.

Какие есть стратегии выхода из конфликтов

"Разногласие интересов с другими людьми - это неотделимая часть коммуникации. Конфликты случаются с нами повсюду: на работе, дома с семьей и в общении с друзьями. Но конфликт не обязательно является чем-то плохим", - объясняют эксперты.

Они отмечают, что конфликт может перерасти в ссору, когда участники, отстаивая свои границы, выбирают неправильную стратегию.

"Ученые Кен Томас и Ральф Килмэн из Университета Питтсбурга считали, что существует всего пять стилей, каждый из которых может быть уместен в определенной ситуации. Детальнее о них рассказываем ниже", - добавляют эксперты.

Самопожертвование

Человек сознательно полностью отказывается от своих интересов, чтобы удовлетворить другую сторону, потому что его главная цель - прекратить спор. Это поведение также характерно для людей, которые очень боятся осуждения и желают своей уступчивостью избежать критики.

Сотрудничество

Этот стиль можно использовать только там, где откровенно обсуждаются разногласия во взглядах и желаниях. Вместе с другой стороной человек ищет скрытые интересы и ресурсы для их удовлетворения.

Конкурентная стратегия

Человек ориентирован только на победу и поэтому не учитывает потребности других участников. Такой вариант также возможен, когда ставка слишком высока. Конкурентный участник будет пытаться навязать другим свой вариант выхода из ситуации, давить, может прибегнуть к манипуляции и угрозам. Искать минимальные ошибки в аргументации оппонента.

Стиль уклонения

Это преимущественно попытки игнорировать проблему, нежелание говорить о ситуации, потому что "некогда". Человек, который следует этому стилю, пытается сохранить свой нейтралитет и может раздражаться, когда от него требуют участия.

Поиск компромисса

Эту стратегию Томас и Килмэн разместили внутри своей сетки как вариант с наибольшей вероятностью успеха. Он предполагает, что каждая сторона конфликта уступает некоторым выгодам и получает что-то взамен.

Компромисс наиболее эффективен в ситуациях, когда удовлетворить потребности всех участников просто невозможно.

Раньше мы рассказывали о том, какие существуют виды манипуляции и что сделать, чтобы не стать жертвой этих схем.

Читайте также о том, как понять, что вами манипулируют.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради