Как достойно выйти из конфликтной ситуации: 5 стратегий от психологов

Какие есть стратегии выхода из конфликтов

"Разногласие интересов с другими людьми - это неотделимая часть коммуникации. Конфликты случаются с нами повсюду: на работе, дома с семьей и в общении с друзьями. Но конфликт не обязательно является чем-то плохим", - объясняют эксперты.

Они отмечают, что конфликт может перерасти в ссору, когда участники, отстаивая свои границы, выбирают неправильную стратегию.

"Ученые Кен Томас и Ральф Килмэн из Университета Питтсбурга считали, что существует всего пять стилей, каждый из которых может быть уместен в определенной ситуации. Детальнее о них рассказываем ниже", - добавляют эксперты.

Самопожертвование

Человек сознательно полностью отказывается от своих интересов, чтобы удовлетворить другую сторону, потому что его главная цель - прекратить спор. Это поведение также характерно для людей, которые очень боятся осуждения и желают своей уступчивостью избежать критики.

Сотрудничество

Этот стиль можно использовать только там, где откровенно обсуждаются разногласия во взглядах и желаниях. Вместе с другой стороной человек ищет скрытые интересы и ресурсы для их удовлетворения.

Конкурентная стратегия

Человек ориентирован только на победу и поэтому не учитывает потребности других участников. Такой вариант также возможен, когда ставка слишком высока. Конкурентный участник будет пытаться навязать другим свой вариант выхода из ситуации, давить, может прибегнуть к манипуляции и угрозам. Искать минимальные ошибки в аргументации оппонента.

Стиль уклонения

Это преимущественно попытки игнорировать проблему, нежелание говорить о ситуации, потому что "некогда". Человек, который следует этому стилю, пытается сохранить свой нейтралитет и может раздражаться, когда от него требуют участия.

Поиск компромисса

Эту стратегию Томас и Килмэн разместили внутри своей сетки как вариант с наибольшей вероятностью успеха. Он предполагает, что каждая сторона конфликта уступает некоторым выгодам и получает что-то взамен.

Компромисс наиболее эффективен в ситуациях, когда удовлетворить потребности всех участников просто невозможно.