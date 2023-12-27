В яку сторону повернути антени Wi-Fi роутера, щоб інтернет працював краще

У пошуку ідеального сигналу Wi-Fi користувачі завжди прагнуть покращити своє Інтернет-з'єднання. Одним з важливих аспектів є правильне налаштування антен Wi-Fi, виходячи з їхнього напрямку.

Правильный напрямок антен

Антени роутера і пристрої, які підключаються до нього по Wi-Fi, повинні перебувати в одній площині. Це необхідно для більш стабільного прийому-передачі радіохвиль. Зрозуміло, що смартфон ми не можемо постійно тримати вертикально, але крім нього вдома зазвичай є Smart TV і ноутбук. На них і доведеться орієнтуватися.

Антени Wi-Fi в цих пристроях розташовуються вертикально: у ноутбука в екрані монітора по контуру, біля телевізора приблизно так само. Відповідно для цих двох пристроїв є сенс конфігурувати антени роутера чітко вертикально.

Приберіть від стін

Рекомендується відсунути роутер від стін та інших перешкод на мінімум 50-60 сантиметрів. Це дозволить Wi-Fi сигналу мати достатній простір для обхідних маневрів, уникнення критичних перешкод, таких як залізна арматура в гіпсокартонних стінах та інші заважаючі елементи, що можуть впливати на якість зв’язку.

Wi-Fi канал на максимум

Часто виникає ситуація, коли будинок має великі розміри, а кількість роутерів обмежена одним. Якщо швидкість поруч із роутером в порядку, але в далеких кімнатах вона вже не така висока, і ви не хочете встановлювати MESH мережу, є ефективний лайфхак.

Виберіть на роутері той Wi-Fi канал (його можна вручну встановити в налаштуваннях), який є найближчим до першого. Звісно, канал повинен бути максимально вільним або мати найнижчий рівень сигналу від сусідських пристроїв.

Потужність передавача

Сигнал від роутера має значно більшу потужність, ніж сигнали від телефона і планшета. Це означає, що на високому рівні потужності у межах однієї частоти роутер може перевищувати сигнали смартфона і, отже, блокувати зворотній сигнал.

Звідси випливає правило: якщо у роутера є можливість регулювання потужності, рекомендується встановлювати мінімальний рівень, при якому можлива максимальна швидкість Інтернету. Перевірити це можна зазвичай за допомогою додатка для вимірювання швидкості Інтернету, такого як Speedtest.