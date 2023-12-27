В какую сторону повернуть антенны Wi-Fi роутера, чтобы интернет работал лучше

В поиске идеального сигнала Wi-Fi пользователи всегда стремятся улучшить свое подключение к Интернету. Одним из важных аспектов является правильная настройка антенн Wi-Fi, исходя из их направления.

Правильное направление антенн

Антенны роутера и подключаемые к нему устройства по Wi-Fi должны находиться в одной плоскости. Это необходимо для более стабильного приема-передачи радиоволн. Понятно, что смартфон мы не можем постоянно держать вертикально, но кроме него дома обычно есть Smart TV и ноутбук. На них и придется ориентироваться.

Антенны Wi-Fi в этих устройствах размещаются вертикально: у ноутбука в экране монитора по контуру, возле телевизора приблизительно так же. Соответственно для этих двух устройств имеет смысл конфигурировать антенны роутера четко вертикально.

Уберите от стен

Рекомендуется отодвинуть роутер от стен и прочих помех на минимум 50-60 сантиметров. Это позволит Wi-Fi сигналу иметь достаточное пространство для обходных маневров, избегание критических помех, таких как железная арматура в гипсокартонных стенах и другие мешающие элементы, которые могут влиять на качество связи.

Wi-Fi канал на максимум

Часто возникает ситуация, когда дом имеет большие размеры, а количество роутеров ограничено одним. Если скорость рядом с роутером в порядке, но в дальних комнатах она уже не так высока, и вы не хотите устанавливать MESH сеть, есть эффективный лайфхак.

Выберите на роутере тот Wi-Fi канал (его можно вручную установить в настройках), который ближе всего к первому. Конечно, канал должен быть максимально свободным или иметь самый низкий сигнал от соседских устройств.

Мощность передатчика

Сигнал от роутера имеет гораздо большую мощность, чем сигналы телефона и планшета. Это означает, что на высоком уровне мощности в пределах одной частоты роутер может превышать сигналы смартфона и, следовательно, блокировать обратный сигнал.

Отсюда следует правило: если у роутера есть возможность регулировки мощности, рекомендуется устанавливать минимальный уровень, при котором возможна максимальная скорость Интернета. Проверить это обычно можно с помощью приложения для измерения скорости Интернета, такого как Speedtest.