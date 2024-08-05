Яку щасливу картину має кожен знак Зодіаку: у Раків - море, у Стрільців - квіти

За допомогою астрології можна з'ясувати чимало цікавих речей. Наприклад, яку щасливу квітку має кожен знак Зодіаку, чи навіть, яку картину.
Про полотна, які підходять кожному астрологічному символу, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of india.
Вам Зірки радять розмістити у себе в домі картину, де будуть зображені сім коней, які біжать у північному напрямку.
Цьому знаку Зодіака рекомендується прикрасити свою вітальню картиною Радги Крішни (індуїстське божество, одна з форм Бога в індуїзмі).
Вам бажано прикрасити свій дім картиною, де буде намальований гарний краєвид. Обирайте щось, де буде побільше зеленого кольору.
Астрологи радять вам обзавестися полотном, де намальований океан чи море.
Оберіть картину Будди, адже саме вона, за астрологічними прогнозами, є для вас щасливою.
Тримайте у своєму домі малюнок з павичем, розташованим південно-західному напрямку.
Вам Зірки радять обрати картину з парою лебедів.
Прикрасьте свій дім картиною, де будуть виднітися красиві величні гори.
А вам слід обзавестися полотном, де буде зображений гармонійний квітковий малюнок. Оберіть щось приємне на ваш смак.
Цьому астрологічному символу рекомендується розмістити у себе в домі картину з водою, яка біжить: це може бути ріка, водоспад чи будь-що інше.
Прикрасьте свій дим картиною, де зображений Ганеша (слоноголовий бог удачі та мудрості в індуїзмі, покровитель астрології, заступник торгівлі, син Шиви й Парваті, брат Сканди).
Розмістіть у себе в будинку картину Купідона, яка допоможе залучити у ваше життя ще більше любові.
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