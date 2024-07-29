Яку щасливу квітку має кожен знак Зодіаку: у Водоліїв - орхідея, у Левів - соняшник

Астрологія допомагає нам розібратися у багатьох питаннях, а також виявити цікаві факти. Наприклад, як-от розповісти, яка квітка вважається найщасливішою для кожного знаку Зодіаку.

Яка рослина належить кожному з дванадцяти символів, згідно з прогнозами фахівців, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of india .

Овен: жимолость (або бружмель)

Ця квітка символізує вашу життєрадісну енергію, а її яскраві кольори демонструють вашу повну ентузіазму особистість.

Телець: мак

Ця рослина втілює вашу любов до краси та найкращих речей у житті. Маки асоціюються з комфортом, розкішшю і любов’ю до навколишнього середовища, що має пряме відношення до Тельців.

Близнюки: лаванда

Вона передає ваше подвійне призначення, адже квітка має як декоративне, так і лікувальне застосування. Те саме можна сказати й про Близнюків, які є багатогранними та дуже динамічними особистостями.

Рак: біла троянда

Ці квіти символізують чистоту та емоційну глибину, відображають вашу дбайливу і чутливу натуру, а також - міцний зв'язок з родиною.

Лев: соняшник

Ця квітка передає вашу яскраву сонячну енергію, символізує вірність та здатність робити щасливими інших, а ще - вашу харизматичну натуру.

Соняшник - щаслива квітка Левів (Фото: unsplash.com)

Діва: жовтець

Квіти є символом акуратності та простоти, віддзеркалюють вашу прискіпливу та орієнтовану на деталі особистість. Жовтець дуже добре передає делікатний та турботливий характер Дів.

Терези: троянда

Особливо рожева, яка асоціюється з любов'ю, красою, рівновагою та прагненням до гармонії. Квіти передають вашу любов до всього естетичного, а також віддзеркалюють у собі витонченість, яка так подобається і вам.

Скорпіон: хризантема

Ці квіти символізують таємницю та трансформації - ключові риси цього знаку Зодіаку. Також вони уособлюють вірність, стійкість - це передає ваш інтенсивний і рішучий характер.

Стрілець: гвоздика

Ці квіти асоціюються з пригодами та любов'ю до життя, що добре резонує з вашим оптимістичним і волелюбним духом. Також вони демонструють чарівність і відмінність від інших, і ці риси також є близькими для вас.

Козоріг: фіалка

Ці рослини є символом вдумливості та дисципліни, що добре відображає натуру цього знаку. Вони - витривалі квітки, що також уособлює невимовну стійкість Козорогів.

Фіалка - щаслива квітка Козорогів (Фото: unsplash.com)

Водолій: орхідея

Квіти символізують унікальність та екзотичну красу, передаючи інноваційний та незалежний характер Водолія. Вони також уособлюють силу та розкіш.

Риби: водяні лілії

Ці квіти асоціюються з водою і спокоєм, і це влучно відображає інтуїтивно та мрійливу особистість цього знаку Зодіаку. Також лілії - символ чистоти, просвітлення і відродження.