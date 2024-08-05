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Какая счастливая картина есть у каждого знака Зодиака: у Раков - море, у Стрельцов - цветы

Счастливые картины для каждого знака Зодиака (Фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

С помощью астрологии можно узнать немало интересных вещей. Например, какой счастливый цветок имеет каждый знак Зодиака, или даже то, какую картину.

О полотнах, подходящих каждому астрологическому символу, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of india.

Овен

Вам Звезды советуют разместить у себя в доме картину, где будут изображены семь бегущих в северном направлении лошадей.

Тельцы

Этому знаку Зодиака рекомендуется украсить свою гостиную картиной Кришны (индуистское божество, одна из форм Бога в индуизме).

Близнецы

Вам желательно украсить свой дом картиной, где будет нарисован красивый пейзаж. Выбирайте что-нибудь, где будет побольше зеленого цвета.

Рак

Астрологи советуют вам обзавестись полотном, где нарисован океан или море.

Ракам стоит приобрести картину, где изображено море или океан (Фото: unsplash.com)

Лев

Выберите картину Будды, ведь именно она, по астрологическим прогнозам, для вас является счастливой. 

Дева

Держите в своем доме рисунок с павлином, расположенном в юго-западном направлении. 

Весы

Вам Звезды советуют выбрать картину с парой лебедей.

Скорпион

Украсьте свой дом картиной, где будут видны красивые горы.

Стрелец

А вам следует обзавестись полотном, где будет изображен гармоничный цветочный рисунок. Выберите что-нибудь приятное на ваш вкус.

Стрельцам подходят картины с цветочными мотивами (Фото: unsplash.com)

Козерог

Этому астрологическому символу рекомендуется разместить у себя в доме картину с водой, которая бежит: это может быть река, водопад или что-нибудь другое.

Водолей

Украсьте свой дым картиной, где изображен Ганеша (слоноголовый бог удачи и мудрости в индуизме, покровитель астрологии, заместитель торговли, сын Шивы и Парвати, брат Сканда).

Рыбы

Разместите у себя в доме картину Купидона, которая поможет вовлечь в вашу жизнь еще больше любви. 

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