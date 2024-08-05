Какая счастливая картина есть у каждого знака Зодиака: у Раков - море, у Стрельцов - цветы

С помощью астрологии можно узнать немало интересных вещей. Например, какой счастливый цветок имеет каждый знак Зодиака, или даже то, какую картину.
О полотнах, подходящих каждому астрологическому символу, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of india.
Вам Звезды советуют разместить у себя в доме картину, где будут изображены семь бегущих в северном направлении лошадей.
Этому знаку Зодиака рекомендуется украсить свою гостиную картиной Кришны (индуистское божество, одна из форм Бога в индуизме).
Вам желательно украсить свой дом картиной, где будет нарисован красивый пейзаж. Выбирайте что-нибудь, где будет побольше зеленого цвета.
Астрологи советуют вам обзавестись полотном, где нарисован океан или море.
Выберите картину Будды, ведь именно она, по астрологическим прогнозам, для вас является счастливой.
Держите в своем доме рисунок с павлином, расположенном в юго-западном направлении.
Вам Звезды советуют выбрать картину с парой лебедей.
Украсьте свой дом картиной, где будут видны красивые горы.
А вам следует обзавестись полотном, где будет изображен гармоничный цветочный рисунок. Выберите что-нибудь приятное на ваш вкус.
Этому астрологическому символу рекомендуется разместить у себя в доме картину с водой, которая бежит: это может быть река, водопад или что-нибудь другое.
Украсьте свой дым картиной, где изображен Ганеша (слоноголовый бог удачи и мудрости в индуизме, покровитель астрологии, заместитель торговли, сын Шивы и Парвати, брат Сканда).
Разместите у себя в доме картину Купидона, которая поможет вовлечь в вашу жизнь еще больше любви.
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