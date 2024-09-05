Яку рибу можна ловити осінню в Україні, а яку - категорично заборонено

Яка риба ловиться восени

Осінь - це час, коли рибальські можливості змінюються разом з погодою. Риба поводиться по-іншому, і для успіху варто знати її нові вподобання.

Карась, наприклад, вже не цікавиться рослинними приманками - йому більше подобаються хробаки. На початку осені він тримається ближче до берега, але з похолоданням йде на глибину 3-5 метрів.

Короп восени стає активнішим, але в його підгодівлі обов’язково має бути білкова їжа. А густера збивається у великі зграї і знаходиться на глинистому або мулистому дні.

Залежно від місяця, можна розраховувати на такий улов:

Вересень : краснопірка, плотва, лящ, короп, лин, головень.

: краснопірка, плотва, лящ, короп, лин, головень. Жовтень: короп, сом, щука, окунь, карась.

короп, сом, щука, окунь, карась. Листопад: судак, густера, щука, піскар, жерех.

Нові правила риболовлі: що змінилося у 2024 році

2024 рік приніс чимало змін для рибалок в Україні. Ось основні нововведення:

Добова норма вилову збільшена до 3 кг на одну особу для риб, які перевищують мінімально допустиму довжину.

Максимальна кількість дозволених гачків тепер складає до 7 штук (на платних водоймах - до 10 штук).

Рибалити дозволено лише на вудку з гачком №10, який має бути помітним.

Зменшена кількість заборонених місць для рибальства.

Знято заборону на ловлю певних інвазивних та малоцінних видів риб.

Дозволено рибалити на всіх видах водних біоресурсів, за винятком тих, які занесені до Червоної книги України та інших природоохоронних документів.

Запроваджено нові правила для риболовлі на природно-заповідних територіях.

Дозволено використовувати будь-який живець, крім того, вилов якого заборонений.

Ці зміни роблять риболовлю більш гнучкою, але водночас важливо дотримуватися правил, щоб зберегти природні ресурси.

Осінь - найкращий час для риболовлі (фото: Freepik.com)

Періоди, коли заборонено ловити рибу восени

Осінь - час, коли річки та озера готуються до зимового спокою, і рибам потрібен відпочинок.

У 2024 році перший період заборони на риболовлю розпочався ще 20 серпня і триватиме до 10 вересня.

Наступна пауза в риболовлі буде з 25 вересня до 10 жовтня, а останній етап триватиме з 25 жовтня до 20 листопада. Це важливий період для збереження рибних запасів, коли рибалкам варто дати природі час на відновлення.

У цей час не можна ловити ніяку рибу взагалі!

Заборонені місця для риболовлі

Є кілька місць, де осіння риболовля категорично заборонена.

Це водойми, де спеціально вирощують рибу, та території в радіусі 500 метрів від них. Не можна рибалити і в природоохоронних зонах, а також в особливо забруднених водоймах, наприклад, у зоні Чорнобильської АЕС.

Серед інших заборонених місць - канали електростанцій, шлюзи та меліоративні системи, водойми поблизу охоронюваних мостів, і ті, що мають спеціальне призначення (питні, технічні чи лікувальні).

Ну і звісно, не можна ловити там, де це заборонено правилами рибальства України або ж де захист риби вимагає таких обмежень.