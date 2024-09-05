Какую рыбу можно ловить осенью в Украине, а какую - категорически запрещено

Какая рыба ловится осенью

Осень - это время, когда рыболовные возможности меняются вместе с погодой. Рыба ведет себя по-другому, и для успеха следует знать ее новые предпочтения.

Карась, например, уже не интересуется растительными приманками - ему больше нравятся черви. В начале осени он держится поближе к берегу, но с похолоданием идет на глубину 3-5 метров.

Карп осенью становится активнее, но в его подкормке обязательно должна быть белковая пища. А густера сбивается в большие стаи и находится на глинистом или илистом дне.

В зависимости от месяца можно рассчитывать на такой улов:

Сентябрь : красноперка, плотва, лещ, карп, линь, голавль.

: красноперка, плотва, лещ, карп, линь, голавль. Октябрь: карп, сом, щука, окунь, карась.

карп, сом, щука, окунь, карась. Ноябрь: судак, густера, щука, пескарь, жерех.

Новые правила рыбалки: что изменилось в 2024 году

2024 принес немало изменений для рыбаков в Украине. Вот основные нововведения:

Суточная норма отлова увеличена до 3 кг на одного человека для рыб, превышающих минимально допустимую длину.

Максимальное количество разрешенных крючков теперь составляет до 7 штук (на платных водоемах - до 10 штук).

Рыбачить разрешено только на удочку с крючком №10, который должен быть заметен.

Уменьшено количество запрещенных мест для рыболовства.

Снят запрет на лов определенных инвазивных и малоценных видов рыб.

Разрешено рыбачить на всех видах водных биоресурсов, за исключением тех, которые занесены в Красную книгу Украины и другие природоохранные документы.

Введены новые правила для рыбалки на природно-заповедных территориях.

Разрешено использовать любой живец, кроме того, отлов которого запрещен.

Эти изменения делают рыбалку более гибкой, но в то же время важно соблюдать правила, чтобы сохранить природные ресурсы.

Осень - лучшее время для рыбалки (фото: Freepik.com)

Периоды, когда запрещено ловить рыбу осенью

Осень - время, когда реки и озера готовятся к зимнему покою, и рыбам нужен отдых.

В 2024 году первый период запрета на рыбалку начался еще 20 августа и продлится до 10 сентября.

Следующая пауза в рыбалке будет с 25 сентября по 10 октября , а последний этап продлится с 25 октября по 20 ноября. Это важный период для сохранения рыбных запасов, когда рыбакам следует дать природе время на восстановление.

В это время нельзя ловить никакую рыбу вообще!

Запретные места для рыбалки

Есть несколько мест, где осенняя рыбалка категорически запрещена.

Это водоемы, где специально выращивают рыбу и территории в радиусе 500 метров от них. Нельзя рыбачить и в природоохранных зонах, а также в особо загрязненных водоемах, например, в зоне Чернобыльской АЭС.

Среди других запрещенных мест - каналы электростанций, шлюзы и мелиоративные системы, водоемы вблизи охраняемых мостов и имеющие специальное назначение (питьевые, технические или лечебные).

Ну и конечно, нельзя ловить там, где это запрещено правилами рыболовства Украины или где защита рыбы требует таких ограничений.