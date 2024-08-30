У які дивні та смішні прикмети і забобони вірять рибалки

Напевно, ніхто не придає стільки значення забобонам як рибалки. Кожен рибалка має десятки прикмет, часто доволі дивних, до яких серйозно ставиться. Які існують найбільш поширені рибальські забобони?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список усього того, що може, за думкою забобонних рибалок, принести улов або залишити без нього.

Перед риболовлею

Погано, коли перед риболовлею хтось побажає успіху або доброго улову. Замість цього треба сказати "Ні луски, ні хвоста", а рибалка повинен відповісти "До біса!".

Ніколи не можна збирати снасті в поспіху. Якщо почнеш метушитися, улов буде невдалим.

Поганою прикметою вважається бритися або стригтися перед риболовлею. Це може відлякати удачу.

Зустріти жінку на шляху до водойми - поганий знак. Вважається, що після цього улов буде слабким.

Якщо рибалка забуде щось вдома і повернеться за ним, удача може відвернутися. Щоб нейтралізувати погану прикмету, потрібно перед виходом подивитися на себе в дзеркало і показати язика.

Спати перед риболовлею потрібно добре і не бачити снів про риболовлю. Якщо приснилася велика риба, наяву улов буде дрібним.

Якщо побачив в дорозі зайця - можеш розвертатися і йти додому. З таким знаком улову точно не буде.

Імовірно, рибалка, що спіймав таку рибу, добре погодував кішку (фото: Pixabay.com)

На риболовлі

Коли прийшов на місце, слід привітати водойму і побризкати на обличчя водою. Це залучає добрі сили на допомогу.

Перш ніж почати ловити, потрібно плеснути трохи спиртного у воду. Це задобрить духів водойми.

Нові снасті завжди треба перед використанням занурити у воду. Інакше вони можуть виявитися невдалими.

Не можна переступати через вудку або наступати на неї. Це приносить невдачу, і риба більше не буде клювати.

Кішку, що прийшла під час риболовлі, не можна проганяти. Краще нагодувати її рибою, щоб залучити удачу.

До першого улову не можна мочити в воді сітку або підсак. Інакше риба не піде в пастку.

Якщо перша риба дрібна, її потрібно відпустити назад у воду. Попроси її привести більше родичів.

Ніколи не можна обертатися назад, коли клює. Це може злякати рибу, і улову не буде.

Розсипати підгодовування - до поганого улову. Краще згорнути снасті і повернутися іншим разом.

Похмура погода або невеликий дощ - кращі умови для риболовлі. Вони приносять удачу.

Якщо випадково забув тару для риби, улов буде багатим. Це вважається добрим знаком.

Ловити рибу в повний місяць - до поганого улову. Найкращий час - на молодий місяць.

Після риболовлі

Після успішної риболовлі потрібно відпустити найбільшу рибу. Вона приведе наступного разу більше риби.

Залишати сміття на місці риболовлі - поганий знак. Після цього більше ніколи не буде гарного улову на цьому місці.

Дорогою додому не можна заїжджати в риболовний магазин. Спочатку треба залишити улов вдома.

Всі рибні продукти повинні бути використані - приготовані, подаровані або віддані тваринам. Протухлий улов обіцяє невдачу в наступний раз.