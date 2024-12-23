Яку кукурудзу не можна купувати на святкові салати та на що звернути увагу

Консервована кукурудза є популярним інгредієнтом у багатьох новорічних стравах, але її якість може значно відрізнятися. Навіть дорогий продукт іноді не відповідає очікуванням. Як обрати кукурудзу, щоб вона була хрусткою, соковитою і смачною?
На що саме треба звертати увагу, щоб купити якісний продукт, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Найкращою буде кукурудза, виготовлена влітку або на початку осені. Саме в цей період зерна збирають на молочній стадії дозрівання, коли вони найбільш соковиті, а їхня вологість перевищує 70%.
Процес виробництва включає:
Якщо продукт виготовлений пізньої осені, взимку або навесні, швидше за все, використані сушені зерна, які перед консервацією відмочували у воді. Така кукурудза зазвичай менш соковита й хрустка.
На етикетці завжди вказується сорт кукурудзи. Це критичний параметр, який впливає на смак і якість продукту:
Консервована кукурудза, виготовлена за державними стандартами (ГОСТ), має чіткі вимоги до якості. Зокрема, вона повинна відповідати певному співвідношенню солі, цукру та заливки, що гарантує збалансований смак і безпеку продукту.
Щоб обрати якісну консервовану кукурудзу, перевіряйте дату виробництва, обирайте вищий сорт і шукайте позначення відповідності ГОСТу. Ці прості поради допоможуть знайти продукт, який зробить ваші страви смачними та корисними.
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В матеріалі використані такі джерела - Healthline, The Kitchn, Новий доктор.