Какую кукурузу нельзя покупать на праздничные салаты и на что обратить внимание

Консервированная кукуруза является популярным ингредиентом во многих новогодних блюдах, но ее качество может значительно отличаться. Даже дорогой продукт иногда не соответствует ожиданиям. Как выбрать кукурузу, чтобы она была хрустящей, сочной и вкусной?
На что именно надо обращать внимание, чтобы купить качественный продукт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Лучшей будет кукуруза, изготовленная летом или в начале осени. Именно в этот период зерна собирают на молочной стадии созревания, когда они наиболее сочные, а их влажность превышает 70%.
Процесс производства включает:
Если продукт изготовлен поздней осенью, зимой или весной, скорее всего, использованы сушеные зерна, которые перед консервацией отмачивали в воде. Такая кукуруза обычно менее сочная и хрустящая.
На этикетке всегда указывается сорт кукурузы. Это критический параметр, который влияет на вкус и качество продукта:
Консервированная кукуруза, изготовленная по государственным стандартам (ГОСТ), имеет четкие требования к качеству. В частности, она должна соответствовать определенному соотношению соли, сахара и заливки, что гарантирует сбалансированный вкус и безопасность продукта.
Чтобы выбрать качественную консервированную кукурузу, проверяйте дату производства, выбирайте высший сорт и ищите обозначения соответствия ГОСТу. Эти простые советы помогут найти продукт, который сделает ваши блюда вкусными и полезными.
Напомним, что нутрициолог назвала блюдо, с которого полезно начинать праздничное застолье.
Читайте также, какие крабовые палочки лучше не покупать для салата.
В материале использованы такие источники - Healthline, The Kitchn, Новый доктор/